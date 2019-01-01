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Розповіли про стан 4-ох підлітків, які травмувались в аварії на Волині

Розповіли про стан 4-ох підлітків, які травмувались в аварії на Волині
Стало відомо про стан підлітків, які потрапили у дорожньо-транспортну пригоду за участю мотоцикла.

Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.

Нагадаємо, вночі 8-го серпня, близько 3 години, у селі Полиці Камінь-Каширського району четверо неповнолітніх осіб (дві дівчини та двоє хлопців) впали на проїжджій частині з мотоцикла та отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

Постраждалих госпіталізували до травматологічного та реанімаційного відділення Камінь-Каширської ЦРЛ.

15-річний водій, житель села Полиці, перебуває у тяжкому стані: у нього забій головного мозку, перелом склепіння та основ черепа, забійні рани колінних суглобів. У решти учасників події - мешканців Гути-Боровенської та Полиці, яким по 16-17 років: струс головного мозку, забої, гематоми, синці та садини. В однієї з дівчат - перелом лівої ключиці.

Зауважують, що мотоцикл був без реєстраційних номерних знаків, в законному порядку не зареєстрований. Відомості про цю подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст 286 КУпАП.

Триває досудове розслідування.

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Теги: аварія, Волинь, підлітки
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