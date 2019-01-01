Розповіли про стан 4-ох підлітків, які травмувались в аварії на Волині





Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.



Нагадаємо, вночі 8-го серпня, близько 3 години, у селі Полиці Камінь-Каширського району



Постраждалих госпіталізували до травматологічного та реанімаційного відділення Камінь-Каширської ЦРЛ.



15-річний водій, житель села Полиці, перебуває у тяжкому стані: у нього забій головного мозку, перелом склепіння та основ черепа, забійні рани колінних суглобів. У решти учасників події - мешканців Гути-Боровенської та Полиці, яким по 16-17 років: струс головного мозку, забої, гематоми, синці та садини. В однієї з дівчат - перелом лівої ключиці.



Зауважують, що мотоцикл був без реєстраційних номерних знаків, в законному порядку не зареєстрований. Відомості про цю подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст 286 КУпАП.



Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо про стан підлітків, які потрапили у дорожньо-транспортну пригоду за участю мотоцикла.Про це інформує Камінь-Каширський відділ поліції.Нагадаємо, вночі 8-го серпня, близько 3 години, у селі Полиці Камінь-Каширського району четверо неповнолітніх осіб (дві дівчини та двоє хлопців) впали на проїжджій частині з мотоцикла та отримали тілесні ушкодження різного ступеня.Постраждалих госпіталізували до травматологічного та реанімаційного відділення Камінь-Каширської ЦРЛ.15-річний водій, житель села Полиці, перебуває у тяжкому стані: у нього забій головного мозку, перелом склепіння та основ черепа, забійні рани колінних суглобів. У решти учасників події - мешканців Гути-Боровенської та Полиці, яким по 16-17 років: струс головного мозку, забої, гематоми, синці та садини. В однієї з дівчат - перелом лівої ключиці.Зауважують, що мотоцикл був без реєстраційних номерних знаків, в законному порядку не зареєстрований. Відомості про цю подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст 286 КУпАП.Триває досудове розслідування.

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