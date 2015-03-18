У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, 25 горить закинутий будинок.Про цеповідомили очевидці події.Будівля зайнялася біля 15:30 у понеділок, 9 вересня.Станом на 15:35 на місце події приїхали пожежники.На вулиці Богдана Хмельницького перекрили рух транспорту.Небайдужі відтягнули тросом припаркований поруч автомобіль, аби він не зайнявся.Вогонь перкинувся на дерева, що неподалік.Станом на 15:43 занявся балкон сусіднього будинку. На місці працює 2 пожежні машини та поліція. Зазначається, що рятувальників викликали мешканці сусіднього будинку, тому що побачили дим. Станом на 16:00 на місці події працює вже 4 пожежних машин. Пожежні кажуть, що задіяно багато техніки і особового складу, гасять вогонь ще й з балкону сусідньої будівлі.Нагадаємо, у січні 2017 року