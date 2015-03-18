У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні, 15:39
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, 25 горить закинутий будинок.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Будівля зайнялася біля 15:30 у понеділок, 9 вересня.
Станом на 15:35 на місце події приїхали пожежники.
На вулиці Богдана Хмельницького перекрили рух транспорту.
Небайдужі відтягнули тросом припаркований поруч автомобіль, аби він не зайнявся.
Вогонь перкинувся на дерева, що неподалік.
Станом на 15:43 занявся балкон сусіднього будинку. На місці працює 2 пожежні машини та поліція. Зазначається, що рятувальників викликали мешканці сусіднього будинку, тому що побачили дим. Станом на 16:00 на місці події працює вже 4 пожежних машин. Пожежні кажуть, що задіяно багато техніки і особового складу, гасять вогонь ще й з балкону сусідньої будівлі.
Нагадаємо, у січні 2017 року під час пожежі у цьому ж будинку загинув базхатько.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Будівля зайнялася біля 15:30 у понеділок, 9 вересня.
Станом на 15:35 на місце події приїхали пожежники.
На вулиці Богдана Хмельницького перекрили рух транспорту.
Небайдужі відтягнули тросом припаркований поруч автомобіль, аби він не зайнявся.
Вогонь перкинувся на дерева, що неподалік.
Станом на 15:43 занявся балкон сусіднього будинку. На місці працює 2 пожежні машини та поліція. Зазначається, що рятувальників викликали мешканці сусіднього будинку, тому що побачили дим. Станом на 16:00 на місці події працює вже 4 пожежних машин. Пожежні кажуть, що задіяно багато техніки і особового складу, гасять вогонь ще й з балкону сусідньої будівлі.
Нагадаємо, у січні 2017 року під час пожежі у цьому ж будинку загинув базхатько.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Скоро буде офісний будинок на тому місці
Підпалили щоб в решті решт ділянку звільнити то ж зрозуміло! :)
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