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У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького, 25 горить закинутий будинок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Будівля зайнялася біля 15:30 у понеділок, 9 вересня.

Станом на 15:35 на місце події приїхали пожежники.

На вулиці Богдана Хмельницького перекрили рух транспорту.

Небайдужі відтягнули тросом припаркований поруч автомобіль, аби він не зайнявся.

У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ


Вогонь перкинувся на дерева, що неподалік.

Станом на 15:43 занявся балкон сусіднього будинку. На місці працює 2 пожежні машини та поліція. Зазначається, що рятувальників викликали мешканці сусіднього будинку, тому що побачили дим. Станом на 16:00 на місці події працює вже 4 пожежних машин. Пожежні кажуть, що задіяно багато техніки і особового складу, гасять вогонь ще й з балкону сусідньої будівлі.

Нагадаємо, у січні 2017 року під час пожежі у цьому ж будинку загинув базхатько.

У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
У Луцьку біля мерії горить будинок-розвалюха. ФОТО. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

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Теги: пожежа, будинок, Луцьк
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Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Скоро буде офісний будинок на тому місці
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Підпалили щоб в решті решт ділянку звільнити то ж зрозуміло! :)
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