Масштабну пожежу біля Луцькради ліквідували
Сьогодні, 16:51
У Луцьку станом на 16:35 рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка охопили будинок-розвалюху на вулиці Богдана Хмельницького, 28 та навіть встигла перекинутися на сусіднє приміщення.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Помічник начальника чергової зміни, пожежник Сергій Зданевич розповів, що пожежу вже ліквідували, наразі заливають згарище водою і валять стіни будинку.
Нагадаємо, будівля зайнялася біля 15:30 у понеділок, 9 вересня.
Станом на 15:35 на місце події приїхали пожежники.
На вулиці Богдана Хмельницького перекрили рух транспорту.
Небайдужі відтягнули тросом припаркований поруч автомобіль, аби він не зайнявся. Вогонь встиг перекинутися на сусідню будівлю та знищити балкон.
На місці працювали також поліцейські, медпрацівники та працівники "Волиньгазу". Потерпілих внаслідок пожежі немає, медичної допомоги ніхто не потребував.
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Про це з місця події повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost.
Помічник начальника чергової зміни, пожежник Сергій Зданевич розповів, що пожежу вже ліквідували, наразі заливають згарище водою і валять стіни будинку.
Нагадаємо, будівля зайнялася біля 15:30 у понеділок, 9 вересня.
Станом на 15:35 на місце події приїхали пожежники.
На вулиці Богдана Хмельницького перекрили рух транспорту.
Небайдужі відтягнули тросом припаркований поруч автомобіль, аби він не зайнявся. Вогонь встиг перекинутися на сусідню будівлю та знищити балкон.
На місці працювали також поліцейські, медпрацівники та працівники "Волиньгазу". Потерпілих внаслідок пожежі немає, медичної допомоги ніхто не потребував.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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