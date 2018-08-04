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На волинському пункті пропуску вилучили контрабандні «павербанки». ФОТО

На волинському пункті пропуску вилучили контрабандні «павербанки». ФОТО
Через волинський пункт пропуску чоловік намагався провезти незадекаровані портативні зарядні пристрої.

Про це повідомили у пресслужбі Луцького прикордонного загону.

Зазначають, що житель Івано-Франківської області обрав смугу руху «зелений коридор».

Так, під час огляду мікроавтобусу Mercedes Vito прикордонники спільно з працівниками митниці під переднім сидінням пасажира виявили 48 штук портативних зарядних пристроїв марки «Remax» та 88 штук марки «Janes Series».

Технічні пристрої вилучили співробітниками ДФС, сума оцінки становить 36 200 грн.

На волинському пункті пропуску вилучили контрабандні «павербанки». ФОТО
На волинському пункті пропуску вилучили контрабандні «павербанки». ФОТО
На волинському пункті пропуску вилучили контрабандні «павербанки». ФОТО
На волинському пункті пропуску вилучили контрабандні «павербанки». ФОТО

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Теги: Дольськ, Волинь
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