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На Волині наречена подарувала коханому запальний танець. ВІДЕО

На Волині наречена подарувала коханому запальний танець. ВІДЕО
На Волині наречена присвятила своєму коханому запальний танець.

Відео танцювального подарунку оприлюднив весільний оператор Григорій Лищишин.

На Горохівщині, весілля Вадима та Іванни Лівочків, яке відбулося у неділю, 8 вересня, прикрасив оригінальний подарунок нареченої. Вона присвятила своєму чоловіку танцювальну композицію. В цьому Іванні допомогли її дружки.

Наречена з подругами показали присутнім танцювальну композицію під попурі українських та російських пісень.


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Теги: весілля, танець, Волинь, Горохів, Холонів, Галичани
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Коментарі 1
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