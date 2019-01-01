На Волині наречена подарувала коханому запальний танець. ВІДЕО





Відео танцювального подарунку оприлюднив весільний оператор Григорій Лищишин.



На Горохівщині, весілля Вадима та Іванни Лівочків, яке відбулося у неділю, 8 вересня, прикрасив оригінальний подарунок нареченої. Вона присвятила своєму чоловіку танцювальну композицію. В цьому Іванні допомогли її дружки.



Наречена з подругами показали присутнім танцювальну композицію під попурі українських та російських пісень.





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