Повідомили, які гроші перестануть приймати у жовтні

Незабаром в Україні виведуть з обігу деякі монети. Деякі з них перестануть приймати вже у жовтні.Про це повідомляє "Газета ua".Так, у жовтні перестануть приймати копійки номіналом 1, 2 і 5 коп. Також з'явиться купюра номіналом 1000 грн."З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, проте з'явилася потреба у банкноті вищого номіналу за 500 гривень", - говорить глава НБУПоступово в Україні виведуть із обігу 25 коп., 2, 5 і 10 грн. Це відбудеться до кінця наступного року. Паралельно з'являться монети номіналом 5 і 10 грн. Це допоможе скоротити витрати НБУ на "друк" грошей.Адже купюри 1, 2 і 5 грн у середньому служать близько року. Для порівняння: 500 грн, які рідше використовують і до яких дбайливіше ставляться, можуть прослужити до 8 років. Зазначається, що на друк іноді витрачають більше, ніж "коштує" купюра.Цьогоріч гривні виповнюється 23 роки. 2 вересня 1996-го вона замінила карбованці.