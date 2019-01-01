вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, які гроші перестануть приймати у жовтні

Повідомили, які гроші перестануть приймати у жовтні
Незабаром в Україні виведуть з обігу деякі монети. Деякі з них перестануть приймати вже у жовтні.

Про це повідомляє "Газета ua".

Так, у жовтні перестануть приймати копійки номіналом 1, 2 і 5 коп. Також з'явиться купюра номіналом 1000 грн.

"З огляду на зростання рівня доходів і цін, українці вже практично не використовують монети дрібних номіналів, проте з'явилася потреба у банкноті вищого номіналу за 500 гривень", - говорить глава НБУ Яків Смолій.

Поступово в Україні виведуть із обігу 25 коп., 2, 5 і 10 грн. Це відбудеться до кінця наступного року. Паралельно з'являться монети номіналом 5 і 10 грн. Це допоможе скоротити витрати НБУ на "друк" грошей.

Адже купюри 1, 2 і 5 грн у середньому служать близько року. Для порівняння: 500 грн, які рідше використовують і до яких дбайливіше ставляться, можуть прослужити до 8 років. Зазначається, що на друк іноді витрачають більше, ніж "коштує" купюра.

Цьогоріч гривні виповнюється 23 роки. 2 вересня 1996-го вона замінила карбованці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, за які напрямки відповідатиме нова заступниця мера Луцька
Сьогодні, 08:34
На Волині наречена подарувала коханому запальний танець. ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Повідомили, які гроші перестануть приймати у жовтні
Сьогодні, 07:29
В Україні пропонують підняти прожитковий мінімум
Сьогодні, 06:12
Як волинські лісівники готуються до посадки нових дерев. ВІДЕО
Сьогодні, 05:08
Схожі новини
Назвали найоплачуваніші професії в Україні Назвали найоплачуваніші професії в Україні
22 серпень, 04:25
Волинь отримала 110 тисяч від заготівлі ягід Волинь отримала 110 тисяч від заготівлі ягід
01 липень, 19:15
Пенсійний вік по-новому: суд ухвалив важливе рішення Пенсійний вік по-новому: суд ухвалив важливе рішення
17 червень, 18:27
На Волині пенсії в середньому зросли на понад 500 гривень На Волині пенсії в середньому зросли на понад 500 гривень
26 лютий, 15:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пустовіт нагримав на головного транспортника Луцька
Сьогодні, 08:53
 0
У двох луцьких будинках з кранів тече ледь тепла вода
Сьогодні, 08:50
 0
Лучани просять повернути маршрутку №23
Сьогодні, 08:46
 0
Сміттєва проблема: із луцьких дворів відходи забирають лише раз на тиждень
Сьогодні, 08:42
 0
Повідомили, за які напрямки відповідатиме нова заступниця мера Луцька
Сьогодні, 08:34
 0
Медіа
відео
1/8
﻿