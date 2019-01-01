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У вікно будинку голови земельної комісії Княгининівської ОТГ кинули «коктейль-попередження». ОНОВЛЕНО. ФОТО

У вікно будинку голови земельної комісії Княгининівської ОТГ кинули «коктейль-попередження». ОНОВЛЕНО. ФОТО
У вікно будинку голови земельної комісії Княгининівської об’єднаної територіальної громади Володимира Сидуна у ніч на 10 вересня кинули «коктейль-попередження».

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.

Відомо, що у скляній пляшці були певні предмети та речовини, але «коктейль» кинули непідпаленим. До нього, за попередньою інформацією додали записку із погрозою наступного разу спалити усе майно голови земельної комісії.

У секторі комунікації поліції Волині зауважили, що повідомлення про таку подію у правоохоронців є. Його зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

На місці наразі працює слідчо-оперативна група Луцького районного відділення поліції. Вирішують питання про внесення відомомстей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 129 Кримінального кодексу України.

Йдеться про погрозу вбивством.

У пресслужбі поліції Волині зазначили, що зловмисники кинули дві пляшки до двору та будинку депутата. До однієї з пляшок і прикріпили записку з погрозами.

У вікно будинку голови земельної комісії Княгининівської ОТГ кинули «коктейль-попередження». ОНОВЛЕНО. ФОТО

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Теги: погроза, Волинь
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