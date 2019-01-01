У вікно будинку голови земельної комісії Княгининівської ОТГ кинули «коктейль-попередження». ОНОВЛЕНО. ФОТО
Сьогодні, 11:08
У вікно будинку голови земельної комісії Княгининівської об’єднаної територіальної громади Володимира Сидуна у ніч на 10 вересня кинули «коктейль-попередження».
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.
Відомо, що у скляній пляшці були певні предмети та речовини, але «коктейль» кинули непідпаленим. До нього, за попередньою інформацією додали записку із погрозою наступного разу спалити усе майно голови земельної комісії.
У секторі комунікації поліції Волині зауважили, що повідомлення про таку подію у правоохоронців є. Його зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
На місці наразі працює слідчо-оперативна група Луцького районного відділення поліції. Вирішують питання про внесення відомомстей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 129 Кримінального кодексу України.
Йдеться про погрозу вбивством.
У пресслужбі поліції Волині зазначили, що зловмисники кинули дві пляшки до двору та будинку депутата. До однієї з пляшок і прикріпили записку з погрозами.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.
Відомо, що у скляній пляшці були певні предмети та речовини, але «коктейль» кинули непідпаленим. До нього, за попередньою інформацією додали записку із погрозою наступного разу спалити усе майно голови земельної комісії.
У секторі комунікації поліції Волині зауважили, що повідомлення про таку подію у правоохоронців є. Його зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
На місці наразі працює слідчо-оперативна група Луцького районного відділення поліції. Вирішують питання про внесення відомомстей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 129 Кримінального кодексу України.
Йдеться про погрозу вбивством.
У пресслужбі поліції Волині зазначили, що зловмисники кинули дві пляшки до двору та будинку депутата. До однієї з пляшок і прикріпили записку з погрозами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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