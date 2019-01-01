У вікно будинку голови земельної комісії Княгининівської ОТГ кинули «коктейль-попередження». ОНОВЛЕНО. ФОТО

У вікно будинку голови земельної комісії Княгининівської об’єднаної територіальної громадиу ніч на 10 вересня кинули «коктейль-попередження».Про цеповідомили власні джерела.Відомо, що у скляній пляшці були певні предмети та речовини, але «коктейль» кинули непідпаленим. До нього, за попередньою інформацією додали записку із погрозою наступного разу спалити усе майно голови земельної комісії.У секторі комунікації поліції Волині зауважили, що повідомлення про таку подію у правоохоронців є. Його зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.На місці наразі працює слідчо-оперативна група Луцького районного відділення поліції. Вирішують питання про внесення відомомстей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 129 Кримінального кодексу України.Йдеться про погрозу вбивством.У пресслужбі поліції Волині зазначили, що зловмисники кинули дві пляшки до двору та будинку депутата. До однієї з пляшок і прикріпили записку з погрозами.