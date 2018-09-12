Будинок-розвалюху у центрі Луцька могли підпалити, – поліція
Сьогодні, 16:00
У Луцьку згорів будинок-розвалюха. У поліції розглядають підпал як одну із версій пожежі.
Про це розповів спеціаліст сектору комунікацій Нацполіції області Олег Плазовський у коментарі UA:Волинь.
Нагадаємо, 9 вересня після обіду спалахнув будинок-розвалюха, на вулиці Богдана Хмельницького, 28.
Вогонь перекинувся на сусідні дерева та пошкодив будинок, який стоїть поблизу.
Пожежу ліквідували о 16:35.
Зі слів Олега Плазовського, під час пожежі ніхто не травмувався. Поліцейський зауважив, що справу передали слідчим.
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Про це розповів спеціаліст сектору комунікацій Нацполіції області Олег Плазовський у коментарі UA:Волинь.
Нагадаємо, 9 вересня після обіду спалахнув будинок-розвалюха, на вулиці Богдана Хмельницького, 28.
Вогонь перекинувся на сусідні дерева та пошкодив будинок, який стоїть поблизу.
Пожежу ліквідували о 16:35.
Зі слів Олега Плазовського, під час пожежі ніхто не травмувався. Поліцейський зауважив, що справу передали слідчим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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