Будинок-розвалюху у центрі Луцька могли підпалити, – поліція





Про це розповів спеціаліст сектору комунікацій Нацполіції області Олег Плазовський у коментарі



Нагадаємо,



Вогонь перекинувся на сусідні дерева та пошкодив будинок, який стоїть поблизу.



Пожежу ліквідували о 16:35.



Зі слів Олега Плазовського, під час пожежі ніхто не травмувався. Поліцейський зауважив, що справу передали слідчим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку згорів будинок-розвалюха. У поліції розглядають підпал як одну із версій пожежі.Про це розповів спеціаліст сектору комунікацій Нацполіції області Олег Плазовський у коментарі UA:Волинь Нагадаємо, 9 вересня після обіду спалахнув будинок-розвалюха , на вулиці Богдана Хмельницького, 28.Вогонь перекинувся на сусідні дерева та, який стоїть поблизу.Пожежуо 16:35.Зі слів Олега Плазовського, під час пожежі ніхто не травмувався. Поліцейський зауважив, що справу передали слідчим.

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