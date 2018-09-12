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Будинок-розвалюху у центрі Луцька могли підпалити, – поліція

Будинок-розвалюху у центрі Луцька могли підпалити, – поліція
У Луцьку згорів будинок-розвалюха. У поліції розглядають підпал як одну із версій пожежі.

Про це розповів спеціаліст сектору комунікацій Нацполіції області Олег Плазовський у коментарі UA:Волинь.

Нагадаємо, 9 вересня після обіду спалахнув будинок-розвалюха, на вулиці Богдана Хмельницького, 28.

Вогонь перекинувся на сусідні дерева та пошкодив будинок, який стоїть поблизу.

Пожежу ліквідували о 16:35.

Зі слів Олега Плазовського, під час пожежі ніхто не травмувався. Поліцейський зауважив, що справу передали слідчим.

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Теги: пожежа, Луцьк, підпал, поліція
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