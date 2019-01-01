На дорозі у Луцьку утворилося небезпечне провалля

У Луцьку на вулиці Ківерцівській посеред дороги утворилося провалля.Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.Заступник мера Луцьказауважив, що 9 вересня на вулиці Ківерцівський, 1 виникло аварійне провалля і поцікавився, коли проблему вирішать.Директор КП «Луцькводоканал»розповів, що у тому місці прорвало водогін, унаслідок чого просів ґрунт.«Місце одразу обгородили, поставили відповідні знаки. На сьогодні ведуть роботи щодо ліквідації пориву та відновлення благоустрою у тому числі», - сказав Гуменюк. Григорій Недопад додав, що аварійну ситуацію усунуть найближчими днями.