На дорозі у Луцьку утворилося небезпечне провалля
Сьогодні, 17:04
У Луцьку на вулиці Ківерцівській посеред дороги утворилося провалля.
Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник мера Луцька Григорій Недопад зауважив, що 9 вересня на вулиці Ківерцівський, 1 виникло аварійне провалля і поцікавився, коли проблему вирішать.
Директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк розповів, що у тому місці прорвало водогін, унаслідок чого просів ґрунт.
«Місце одразу обгородили, поставили відповідні знаки. На сьогодні ведуть роботи щодо ліквідації пориву та відновлення благоустрою у тому числі», - сказав Гуменюк. Григорій Недопад додав, що аварійну ситуацію усунуть найближчими днями.
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Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Заступник мера Луцька Григорій Недопад зауважив, що 9 вересня на вулиці Ківерцівський, 1 виникло аварійне провалля і поцікавився, коли проблему вирішать.
Директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк розповів, що у тому місці прорвало водогін, унаслідок чого просів ґрунт.
«Місце одразу обгородили, поставили відповідні знаки. На сьогодні ведуть роботи щодо ліквідації пориву та відновлення благоустрою у тому числі», - сказав Гуменюк. Григорій Недопад додав, що аварійну ситуацію усунуть найближчими днями.
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Коментарі 1
класно відремонтували дорогу! майже зразу і провалилася!
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