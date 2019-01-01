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На дорозі у Луцьку утворилося небезпечне провалля

На дорозі у Луцьку утворилося небезпечне провалля
У Луцьку на вулиці Ківерцівській посеред дороги утворилося провалля.

Про це йшлося у вівторок, 10 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Заступник мера Луцька Григорій Недопад зауважив, що 9 вересня на вулиці Ківерцівський, 1 виникло аварійне провалля і поцікавився, коли проблему вирішать.

Директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк розповів, що у тому місці прорвало водогін, унаслідок чого просів ґрунт.

«Місце одразу обгородили, поставили відповідні знаки. На сьогодні ведуть роботи щодо ліквідації пориву та відновлення благоустрою у тому числі», - сказав Гуменюк. Григорій Недопад додав, що аварійну ситуацію усунуть найближчими днями.
На дорозі у Луцьку утворилося небезпечне провалля
На дорозі у Луцьку утворилося небезпечне провалля
На дорозі у Луцьку утворилося небезпечне провалля
На дорозі у Луцьку утворилося небезпечне провалля


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Теги: провалля, дорога, Луцьк, Ківерцівська
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Коментарі 1
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класно відремонтували дорогу! майже зразу і провалилася!
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