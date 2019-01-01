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На Волині вісім сіл утворять нову ОТГ

На Волині вісім сіл утворять нову ОТГ
У Волинській ОДА схвалили об`єднання cільських рад Рожищенського району у Доросинівську ОТГ.

Про це йдеться у розпорядженні тимчасового виконувача обов`язків голови Волинської ОТГ.

Так, до Доросинівської ОТГ увійдуть територіальні громади сіл Доросині, Кияж Доросинівської сільської ради, села Вічині Вічинівської сільської ради, села Береськ Береської сільської ради, сіл Ворончин, Студині Ворончинської сільської ради, сіл Немир, Раймісто Немирської сільської ради Рожищенського району.

В облдержадміністрації розглянули проєкти рішень «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного об’єднання вищезгаданих територіальних громад у Доросинівську сільську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селі Доросині Рожищенського району Волинської області, подані до облдержадміністрації листом Доросинівської сільської ради Рожищенського району Волинської області від 02 вересня 2019 року № 298 з наданими рішеннями усіх сільських рад.

За результатами розгляду встановили, що проєкти рішень Доросинівської сільської ради, Вічинівської сільської ради, Береської сільської ради, Ворончинської сільської ради та Немирської сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» відповідають вимогам Конституції та законам України.

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Теги: ОТГ, Доросині, Волинь
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