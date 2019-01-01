Конфлікт у селі на Волині: поліцейські підстрелили двох людей





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Конфлікт стався у ніч на 12 вересня. За попередньою інформацією, у результаті сутички працівники групи реагування патрульної поліції ГУНП підстрелили двох осіб. Постраждалих госпіталізували.



У територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, що знаходиться в місті Львів, факт інциденту підтвердили, однак деталі не розголошують.



Наразі у Карпилівці працюють слідчі ДБР.

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