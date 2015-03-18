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Земля під згорілим будинком у центрі Луцька може коштувати 150 тисяч доларів

Земля під згорілим будинком у центрі Луцька може коштувати 150 тисяч доларів
Земля під згорілим будинком на вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку може коштувати приблизно 150 тисяч доларів.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Нагадаємо, 9 вересня після обіду спалахнув будинок-розвалюха, на вулиці Богдана Хмельницького, 28.

Вогонь перекинувся на сусідні дерева та пошкодив будинок, який стоїть поблизу.

Пожежу ліквідували о 16:35. Одна ж версій займання - підпал.

У будинку часто ночували безхатченки, а ось про власника сусідам невідомо нічого. Однак журналісти його таки знайшли. На запитання чи пропонували продати ділянку Олександр Олійник – відповів:

“Комерційна таємниця, назвем так. Сталася ситуація, постраждали люди, сусіди, є купа проблем. Не маю бажання це все коментувати”.

Волинські рієлтори розповіли, скільки ж може коштувати ласий шматок землі у самісінькому центрі Луцька. Зокрема, називають суму 120-150 тисяч доларів.

Ріелторка Лариса Мосійчук додає, що це – чимало, але на кожен товар є свій покупець. Розташування впливає на ціну найбільше. Тому пожежа не змінила вартості. До того ж, закинута хата навряд чи щось коштувала.


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Теги: пожежа, будинок, Богдана Хмельницького, Луцьк
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