Земля під згорілим будинком у центрі Луцька може коштувати 150 тисяч доларів





Про це йдеться у сюжеті



Нагадаємо,



Вогонь перекинувся на сусідні дерева та пошкодив будинок, який стоїть поблизу.



Пожежу ліквідували о 16:35. Одна ж версій займання -



У будинку часто ночували безхатченки, а ось про власника сусідам невідомо нічого. Однак журналісти його таки знайшли. На запитання чи пропонували продати ділянку Олександр Олійник – відповів:



“Комерційна таємниця, назвем так. Сталася ситуація, постраждали люди, сусіди, є купа проблем. Не маю бажання це все коментувати”.



Волинські рієлтори розповіли, скільки ж може коштувати ласий шматок землі у самісінькому центрі Луцька. Зокрема, називають суму 120-150 тисяч доларів.



Ріелторка Лариса Мосійчук додає, що це – чимало, але на кожен товар є свій покупець. Розташування впливає на ціну найбільше. Тому пожежа не змінила вартості. До того ж, закинута хата навряд чи щось коштувала.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Земля під згорілим будинком на вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку може коштувати приблизно 150 тисяч доларів.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Нагадаємо, 9 вересня після обіду спалахнув будинок-розвалюха , на вулиці Богдана Хмельницького, 28.Вогонь перекинувся на сусідні дерева та, який стоїть поблизу.Пожежуо 16:35. Одна ж версій займання - підпал У будинку часто ночували безхатченки, а ось про власника сусідам невідомо нічого. Однак журналісти його таки знайшли. На запитання чи пропонували продати ділянку– відповів:“Комерційна таємниця, назвем так. Сталася ситуація, постраждали люди, сусіди, є купа проблем. Не маю бажання це все коментувати”.Волинські рієлтори розповіли, скільки ж може коштувати ласий шматок землі у самісінькому центрі Луцька. Зокрема, називають суму 120-150 тисяч доларів.Ріелторкадодає, що це – чимало, але на кожен товар є свій покупець. Розташування впливає на ціну найбільше. Тому пожежа не змінила вартості. До того ж, закинута хата навряд чи щось коштувала.

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