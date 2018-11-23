У Луцьку діє майданчик, де можна вигідно купити авто з США*

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Придбати автівку зі Сполучених Штатів Америки за унікальну ціну, яку на українському ринку не знайти більше ніде, та ще й заробити на машині пропонують спеціалісти з луцької фірми «Intertrade».Власник компанії, яка займається купівлею автомобілів із американських аукціонів,розповівпро вигідну пропозицію придбати транспорт «під ключ» з гарантією і без зайвих витрат, враховуючи, що ціни у «Intertrade» – значно нижчі, ніж зазвичай на ринку.Компанія «Intertrade» працює на автомобільному ринку приблизно два роки і за цей період встигла завоювати довіру клієнтів. Щомісяця вони доправляють українцям приблизно 50 автомобілів із США.Розмитнити новий автомобіль, придбаний у Європі, вийде набагато дорожче, аніж купити машину «під ключ» у Штатах. Тарас Карвіна пояснює, що така різниця у ціні зумовлена тим, що американський ринок автомобілів є досить мобільним. Через специфіку законодавства у багатьох випадках американцям простіше продати машину, аніж платити за неї шалені податки державі.Придбати автівку з американського аукціону, розмитнити її, оформити необхідні документи вартуватиме українцям на декілька тисяч доларів дешевше, ані ж купувати машину з Європи. Різниця залежить, звісно, від марки та класу авто. До того ж, авто з Америки зарекомендували себе на ринку краще, аніж «європейці», їх вважають безпечнішими та комфортнішими у користуванні.Середній вік автомобілів, які купують на американських аукціонах, складає 3-5 років, а стати власником, до прикладу, практично новенького Volkswagen Passat без зайвих клопотів і витрат можна за 10 000 доларів. Мінімальна сума, яку повинен мати майбутній автовласник, який вирішив купити машину з американського аукціону, складає близько 7,5 тисяч доларів. Це вже сума з урахуванням усіх послуг контори.«Сьогодні американський аукціонний ринок користується великим попитом серед українців. Люди зрозуміли, що їм вигідніше купити машину з мінімальним пробігом, яка буде трохи битою ззовні, але з історією транспорту на руках і гарантією від страхової фірми, яка займається її продажем», – каже власник фірми «Intertrade» Тарас Карвіна.Історію автомобіля перевіряють через систему Carfax, яка надає повну звітність про вживаний транспорт: сервісні обслуговування, ремонтні роботи, наявність пошкоджень чи будь-що інше, то ж це максимально зменшує ризик придбати «кота в мішку». Адже страхова фірма, яка продає автомобіль через аукціон, несе повну відповідальність за правдивість даних, саме тому фірма «Intertrade» працює виключно зі страховиками.«Жодних перекупів через дилерів, лише перевірені страхові контори. Потрібно розуміти, що весь цей ринок, зокрема американський, побудований на системі перекупів, адже, коли автомобіль потрапляє на аукціон, то його продажем займається або ж дилер, або страхова компанія. Ми співпрацюємо тільки з офіційними страховими фірмами, які надають достовірну історію автомобіля, інформацію про пошкодження, ремонт та сервісні обслуговування. Це мінімізує ризики», – говорить Тарас Карвіна.«Intertrade» безпосередньо співпрацює із двома найвідомішими американськими аукціонами: Insurance Auto Auctions Inc (ІААІ) та Copart. Компанія має з ними підписані дилерські угоди. Тож купити авто з послугами «Intertrade» вийде дешевше, ніж якщо його купуватиме просто фізична особа, оскільки комісія і нарахування будуть меншими на 10-15%.Існує два варіанти співпраці з «Intertrade»: замовити автомобіль безпосередньо з аукціону або ж обрати з існуючих варіантів, які вже чекають нових власників на автостоянці поруч з офісом «Intertrade» у Луцьку. Замовивши автомобіль через аукціон, клієнт отримає його вже за місяць–півтора. До того ж, у компанії обіцяють, що усі цінові нюанси узгоджують відразу.«Ми відразу прописуємо усю ціну при покупці автомобіля, аби потім не випливало зайвих витрат, людина буде відразу бачити всю картину і реально оцінювати суму, яку повинна мати для покупки автомобіля. У нас немає жодних прихованих комісій», – говорить власник «Intertrade».Доставкою та перевіркою автомобіля також опікуються професіонали, віддають транспорт клієнту вже розмитненим та з документами купівлі-продажу, щоправда ремонтом не займаються, але переконують, що порадять найкращих майстрів, бо мають договори зі спеціалізованими фірмами.Кожному клієнту тут допоможуть підібрати унікальний автомобіль, який буде підходити саме йому, до того ж, окрім економії, можна також і заробити. «Якщо людина купує транспорт для комерції, то ми гарантуємо, що автовласник матиме мінімум 3 тисячі доларів заробітку від мінімальної ринкової вартості в Україні, якщо брати дешевший сегмент. Відповідно чим дорожче авто, тим більший заробіток», – зазначає Тарас Карвіна.Дехто переймається, що коли автомобіль стоїть на аукціоні, то може зазнати пошкоджень ще й там, бо стоїть здебільшого не в ангарі, а під відкритим небом, тому обирати автівки потрібно із сухих кліматичних зон. Але фахівець пояснює, що тут також можуть бути свої нюанси.«Потрібно зважати також на той факт, що коли брати автомобіль із сухих кліматичних зон, то транспорт не матиме функцій підігріву керма чи сидінь. Після того, як автомобіль потрапляє у ДТП і реалізується на аукціоні, минає місяць–два, тож за цей час з ним нічого не трапиться, навіть якщо він стоятиме в таких умовах», – каже спеціаліст.Фахівець зазначає, що найбільшим попитом серед українських автомобілістів наразі користується японський транспорт. Варто також зважати, що на американському ринку рідко трапляються автомобілі, що їздять на дизельному паливі.Головний офіс «Intertrade» – місто Луцьк, проспект Волі, 6 (4 поверх).Офіс зі стоянкою – місто Луцьк, вулиця Набережна, 60.