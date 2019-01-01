У Луцькраді розповіли про плани щодо скверу, де міг бути McDonalds





Про це йдеться в проекті рішень виконавчого комітету від 13 вересня опублікованому на сайті Луцькради.



У документі йдеться про те, що конкурс буде тривати з 1 жовтня по 4 листопада 2019 року.



Нагадаємо, що депутати Луцькради у лютому 2018 року «дали добро» на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку плануть оголосити всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу концепцію облаштування скверу на розі вулиці Стрілецької та проспекту Президента Грушевського в місті.Про це йдеться в проекті рішень виконавчого комітету від 13 вересня опублікованому на сайті Луцькради.У документі йдеться про те, що конкурс буде тривати з 1 жовтня по 4 листопада 2019 року.Нагадаємо, що депутати Луцькради у лютому 2018 року «дали добро» на створення тематичного скверу авіаторів на вулиці Президента Грушевського, 1. Тим самим вони поклали край ідеї відкрити на цьому місці ресторан швидкого харчування McDonalds

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