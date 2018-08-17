Луцька лікарня отримала 250 клапанів серця. ФОТО





Про це повідомляє



За договором на постачання розхідних матеріалів для проведення кардіохірургічних операцій, підписаного після перемоги у тендері, це була остання партія клапанів для серця.



Нагадаємо, що перші 250 оксигенаторів для дорослих для операцій середньої складності з набором магістралей та 100 штучних клапанів серця, які вартували понад 172 тисячі євро, постачальник привіз до Луцька у липні минулого року.



Загалом же у цієї фірми у рамках реалізації субпроекту придбали 500 оксигенаторів та 150 клапанів. А постачання частинами пов’язане з термінами зберігання цього стерильного матеріалу.



Отож, у липні до ВОКЛ надійшло ще 50 штучних клапанів серця, що вартували понад 34,6 тисячі євро. А сьогодні у медзакладі розвантажили 250 оксигенаторів на суму більш ніж 103 тисячі євро.



Фахівці підтверджують, що ці розхідні матеріали, закуплені за кошти субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», від хорошого виробника і високої якості.



Зауважують, постачання дозволяє суттєво знизити вартість операцій для пересічних волинян, які потребують цих втручань. Адже їм не довелося платити по кількасот євро за розхідники, бо придбані за кошти позики Світового банку оксигенатори та клапани надавали і надаватимуть пацієнтам на безоплатній основі.



Загальна вартість контракту із ТОВ «Медітрейд» – 389 733,33 доларів США.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинську обласну клінічну лікарню за кошти субпроекту привезли 250 оксигенаторів для дорослих для операцій середньої складності з набором магістралей фірма «Медітрейд».Про це повідомляє "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу" - Волинська ОДА на сторінці у Facebook.За договором на постачання розхідних матеріалів для проведення кардіохірургічних операцій, підписаного після перемоги у тендері, це була остання партія клапанів для серця.Нагадаємо, щоякі вартували понад 172 тисячі євро, постачальник привіз до Луцька у липні минулого року.Загалом же у цієї фірми у рамках реалізації субпроекту придбали 500 оксигенаторів та 150 клапанів. А постачання частинами пов’язане з термінами зберігання цього стерильного матеріалу.Отож, у липні до ВОКЛ надійшло ще 50 штучних клапанів серця, що вартували понад 34,6 тисячі євро. А сьогодні у медзакладі розвантажили 250 оксигенаторів на суму більш ніж 103 тисячі євро.Фахівці підтверджують, що ці розхідні матеріали, закуплені за кошти субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», від хорошого виробника і високої якості.Зауважують, постачання дозволяє суттєво знизити вартість операцій для пересічних волинян, які потребують цих втручань. Адже їм не довелося платити по кількасот євро за розхідники, бо придбані за кошти позики Світового банку оксигенатори та клапани надавали і надаватимуть пацієнтам на безоплатній основі.Загальна вартість контракту із ТОВ «Медітрейд» – 389 733,33 доларів США.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію