Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому

Луцьк змінюється щороку. З'являються нові будівлі й атракції. Простору залишається менше, транспорту на вулицях - більше.Тим, хто бачить місто щоденно, ці зміни можуть бути непомітними. Утім, якщо порівняти сучасні краєвиди та реалії міста з тими, які були декілька десятиліть тому, перевтілення помітні, як то кажуть, неозброєним оком.Дослідницяпідготувала для Інформаційного агентства ВолиньPost добірку світлин, зроблених у Луцьку 1978 року, 41 рік тому.Тут - і готель, "Україна", і універмаг, і Театральний майдан, де ще є грайливий фонтан, і стильні лучанки, і багато інших цікавинок.