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Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому

Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому
Луцьк змінюється щороку. З'являються нові будівлі й атракції. Простору залишається менше, транспорту на вулицях - більше.

Тим, хто бачить місто щоденно, ці зміни можуть бути непомітними. Утім, якщо порівняти сучасні краєвиди та реалії міста з тими, які були декілька десятиліть тому, перевтілення помітні, як то кажуть, неозброєним оком.

Дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко підготувала для Інформаційного агентства ВолиньPost добірку світлин, зроблених у Луцьку 1978 року, 41 рік тому.

Тут - і готель, "Україна", і універмаг, і Театральний майдан, де ще є грайливий фонтан, і стильні лучанки, і багато інших цікавинок.

Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому
Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому
Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому
Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому
Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому
Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому
Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому
Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому
Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому
Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому
Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому
Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому



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Теги: Луцьк, Тетяна Яцечко-Блаженко, ретрофото, історія
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