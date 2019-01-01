Грайливий фонтан на Театральному і стильні жінки: фото, зроблені у Луцьку понад 40 років тому
Сьогодні, 20:47
Луцьк змінюється щороку. З'являються нові будівлі й атракції. Простору залишається менше, транспорту на вулицях - більше.
Тим, хто бачить місто щоденно, ці зміни можуть бути непомітними. Утім, якщо порівняти сучасні краєвиди та реалії міста з тими, які були декілька десятиліть тому, перевтілення помітні, як то кажуть, неозброєним оком.
Дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко підготувала для Інформаційного агентства ВолиньPost добірку світлин, зроблених у Луцьку 1978 року, 41 рік тому.
Тут - і готель, "Україна", і універмаг, і Театральний майдан, де ще є грайливий фонтан, і стильні лучанки, і багато інших цікавинок.
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Тим, хто бачить місто щоденно, ці зміни можуть бути непомітними. Утім, якщо порівняти сучасні краєвиди та реалії міста з тими, які були декілька десятиліть тому, перевтілення помітні, як то кажуть, неозброєним оком.
Дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко підготувала для Інформаційного агентства ВолиньPost добірку світлин, зроблених у Луцьку 1978 року, 41 рік тому.
Тут - і готель, "Україна", і універмаг, і Театральний майдан, де ще є грайливий фонтан, і стильні лучанки, і багато інших цікавинок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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