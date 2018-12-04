Через ремонт тепломережі у Луцьку перекриють вулицю
Сьогодні, 14:06
У Луцьку вулицю В’ячеслава Хурсенка між будинками № 58 та № 69 через ремонт тепломережі перекриють з 10.00 16 вересня і до завершення робіт.
Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Виконавцю робіт – ДКП «Луцьктепло» – доручили встановити необхідні дорожні знаки на період зупинення руху транспорту та відновити благоустрій після виконання ремонтних робіт до 01.11.2019.
Департаменту ж муніципальної варти доручили проконтролювати відновлення благоустрою після завершення ремонтних робіт на тепловій мережі.
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Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Виконавцю робіт – ДКП «Луцьктепло» – доручили встановити необхідні дорожні знаки на період зупинення руху транспорту та відновити благоустрій після виконання ремонтних робіт до 01.11.2019.
Департаменту ж муніципальної варти доручили проконтролювати відновлення благоустрою після завершення ремонтних робіт на тепловій мережі.
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