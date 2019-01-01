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У Ковелі помер 19-річний хлопець

У Ковелі помер 19-річний хлопець
У Ковелі у суботу, 14 вересня, помер хлопець 2000 року народження.

Про це у мережі Facebook написала мати померлого Надія Бурим. Жінка просить відгукнутися очевидців події, яка пов'язана зі смертю сина.

За словами Надії Бурим, трагедія сталася у ніч з 13 та 14 вересня.

У пресслужбі поліції Волині підтвердили факт смерті хлопця.

Наразі з'ясовують обставини смерті. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

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Теги: допомога, розшук свідків, вбивство, Ковель
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Коментарі 1
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Мати пише про вбивство, а коментарі про передоз..
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