У Ковелі помер 19-річний хлопець
Сьогодні, 18:30
У Ковелі у суботу, 14 вересня, помер хлопець 2000 року народження.
Про це у мережі Facebook написала мати померлого Надія Бурим. Жінка просить відгукнутися очевидців події, яка пов'язана зі смертю сина.
За словами Надії Бурим, трагедія сталася у ніч з 13 та 14 вересня.
У пресслужбі поліції Волині підтвердили факт смерті хлопця.
Наразі з'ясовують обставини смерті. Тіло направили на судово-медичну експертизу.
Факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
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Про це у мережі Facebook написала мати померлого Надія Бурим. Жінка просить відгукнутися очевидців події, яка пов'язана зі смертю сина.
За словами Надії Бурим, трагедія сталася у ніч з 13 та 14 вересня.
У пресслужбі поліції Волині підтвердили факт смерті хлопця.
Наразі з'ясовують обставини смерті. Тіло направили на судово-медичну експертизу.
Факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Мати пише про вбивство, а коментарі про передоз..
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