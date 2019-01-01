У Ковелі помер 19-річний хлопець





Про це у мережі Facebook написала мати померлого Надія Бурим. Жінка просить відгукнутися очевидців події, яка пов'язана зі смертю сина.



За словами Надії Бурим, трагедія сталася у ніч з 13 та 14 вересня.



У пресслужбі поліції Волині підтвердили факт смерті хлопця.



Наразі з'ясовують обставини смерті. Тіло направили на судово-медичну експертизу.



Факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі у суботу, 14 вересня, помер хлопець 2000 року народження.Про це у мережі Facebook написала мати померлогоЖінка просить відгукнутися очевидців події, яка пов'язана зі смертю сина.За словами Надії Бурим, трагедія сталася у ніч з 13 та 14 вересня.У пресслужбі поліції Волині підтвердили факт смерті хлопця.Наразі з'ясовують обставини смерті. Тіло направили на судово-медичну експертизу.Факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

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