Час привидів: містичний замок Любарта в об'єктиві луцького фотографа. ФОТО
Сьогодні, 17:01
У мережі з'явилися містичні світлини вечірнього замку Любарта.
Фото опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай на сторінці у Facebook.
"Коли мертвенно-бліде світло повного місяця стікає по старих мурах замку Любарта, у якому нікого немає, наступає час привидів...Я пересвідчився..," - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 14-15 вересня у стінах Луцького замку відбувається 10-й фестиваль вуличної їжі «Lutsk Food Fest».
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Фото опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай на сторінці у Facebook.
"Коли мертвенно-бліде світло повного місяця стікає по старих мурах замку Любарта, у якому нікого немає, наступає час привидів...Я пересвідчився..," - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 14-15 вересня у стінах Луцького замку відбувається 10-й фестиваль вуличної їжі «Lutsk Food Fest».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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