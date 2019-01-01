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Час привидів: містичний замок Любарта в об'єктиві луцького фотографа. ФОТО

Час привидів: містичний замок Любарта в об'єктиві луцького фотографа. ФОТО
У мережі з'явилися містичні світлини вечірнього замку Любарта.

Фото опублікував луцький фотограф Віктор Чухрай на сторінці у Facebook.

"Коли мертвенно-бліде світло повного місяця стікає по старих мурах замку Любарта, у якому нікого немає, наступає час привидів...Я пересвідчився..," - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 14-15 вересня у стінах Луцького замку відбувається 10-й фестиваль вуличної їжі «Lutsk Food Fest».

Час привидів: містичний замок Любарта в об'єктиві луцького фотографа. ФОТО
Час привидів: містичний замок Любарта в об'єктиві луцького фотографа. ФОТО
Час привидів: містичний замок Любарта в об'єктиві луцького фотографа. ФОТО
Час привидів: містичний замок Любарта в об'єктиві луцького фотографа. ФОТО

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Теги: замок Любарта, вечірній час, луцький фотограф, містика
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