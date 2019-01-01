У Луцьку шукають нове місце для ринку «Привіз». ВІДЕО
Сьогодні, 01:25
Ринок “Привіз” проіснував у Луцьку майже два десятки років. Людям з села було зручно там торгувати, бо поруч залізничний вокзал. Але ринок закрили. На його місці ж хочуть збудувати торговий центр. Торгівціж обурюються, мовляв – про них не подумали.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Хоча, базарники таки знайшли де прилаштуватися. Частина роз’їхались по інших ринках, а дехто “насиджений” район покидати не захотів. То продають свою продукцію простонеба поблизу закритого “Привозу”, хоч це і незаконно.
Власник ринку надав письмову відповідь торгівцям.
Пообіцяв, виділити площі для сільськогосподарської продукції. Але це лише після закінчення будівництва торгового центру. Скільки на це потрібно років – невідомо.
А поки владці шукають альтернативу. Як варіант – розглядають парковку на Привокзальному. Мовляв – там ідеальне місце, щоб облаштувати новий ринок.
Для облаштування ринку підприємцю доведеться змінити цільове призначення ділянки і забути про свій “паркувальний” бізнес. Отож, чи захоче він це робити – буде відомо згодом. А поки селяни продовжують торгувати біля вокзалу і конфліктувати з муніципалами.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Хоча, базарники таки знайшли де прилаштуватися. Частина роз’їхались по інших ринках, а дехто “насиджений” район покидати не захотів. То продають свою продукцію простонеба поблизу закритого “Привозу”, хоч це і незаконно.
Власник ринку надав письмову відповідь торгівцям.
Пообіцяв, виділити площі для сільськогосподарської продукції. Але це лише після закінчення будівництва торгового центру. Скільки на це потрібно років – невідомо.
А поки владці шукають альтернативу. Як варіант – розглядають парковку на Привокзальному. Мовляв – там ідеальне місце, щоб облаштувати новий ринок.
Для облаштування ринку підприємцю доведеться змінити цільове призначення ділянки і забути про свій “паркувальний” бізнес. Отож, чи захоче він це робити – буде відомо згодом. А поки селяни продовжують торгувати біля вокзалу і конфліктувати з муніципалами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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