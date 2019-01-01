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Пояснили, чому у річці на Волині знайшли мертву рибу

Пояснили, чому у річці на Волині знайшли мертву рибу
У Волинському рибоохоронному патрулі пояснили, чому в озері села Литовеж масово вимерла риба.

Про це повідомили у пресслужбі патруля.

Нагадаємо, про проблему стало відомо 14 вересня.

Волинський рибоохоронний патруль оперативно зреагував на повідомлення ЗМІ та вже 15 вересня працівниками рибоохоронного патруля обстежили територію вказану у публікаціях. Під час обстеження фактів загибелі риби на вказаній території не зафіксували.

За інформацією рибалок-любителів встановили, що гибель риби виявили на придаткових водах річки Західний Буг, розташованих поблизу с. Шихтарі Сокальського району Львівської області. Про даний факт у телефонному режимі повідомили працівників Львівського рибоохоронного патруля.

Можливою причиною такого явища є пониження рівня води внаслідок високого рівня температури повітря у літній період, низький рівень розчиненого у кисню у воді, відсутність проточності з річкою Західний Буг. Це природний фактор, що є характерним для більшості придаткових вод річок в Україні.

У зимово-весняний період під час повеней і паводків спостерігаються розливи, що заповнюють водою придаткові води, та як наслідок з’єднуються з основним руслом річки. У весняний період до таких водойм заходить маточне поголів’я аборигенних видів риб (лин, лящ, щука, плоскирка, сазан), яке нерестує та повертається в основне русло річки.
У придаткових водоймах у літній період з відкладеної ікри розвивається молодь риби, однак повернутись в основне русло не має можливості. Тому що у межений період на таких водоймах рівень води різко падає, а в окремих випадках у спеку пересихає , що і спричиняє масову гибель молоді риб.

Управління Державного агентства рибного господарства у Волинській області постійно проводить спостереження за станом водних біоресурсів у зоні контролю Управління.


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Теги: риба, смерть, Волинь
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