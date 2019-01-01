У селі на Волині син побив матір

У селі Видерта Камінь-Каширського району син познущався над матір'ю.Неприємний інцидент трапився 15-го серпня близько 17 години, - пише Камінь-Каширський відділ поліції на своїй сторінці у facebook.Так, 28-річний чоловік за місцем проживання під час сварки зі своєю матір'ю наніс їй тілесні ушкодження.Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що син у стані алкогольного сп'яніння побив матір, а саме, зі слів жінки: вдарив руками та ногами в область тулуба й обличчя.За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.Триває досудове розслідування.Зазначають, що сім’я є проблемною. До Камінь-Каширського відділу поліції неодноразового надходили повідомлення про конфлікти у ній.