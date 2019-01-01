У селі на Волині син побив матір
Сьогодні, 17:28
У селі Видерта Камінь-Каширського району син познущався над матір'ю.
Неприємний інцидент трапився 15-го серпня близько 17 години, - пише Камінь-Каширський відділ поліції на своїй сторінці у facebook.
Так, 28-річний чоловік за місцем проживання під час сварки зі своєю матір'ю наніс їй тілесні ушкодження.
Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що син у стані алкогольного сп'яніння побив матір, а саме, зі слів жінки: вдарив руками та ногами в область тулуба й обличчя.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Зазначають, що сім’я є проблемною. До Камінь-Каширського відділу поліції неодноразового надходили повідомлення про конфлікти у ній.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Неприємний інцидент трапився 15-го серпня близько 17 години, - пише Камінь-Каширський відділ поліції на своїй сторінці у facebook.
Так, 28-річний чоловік за місцем проживання під час сварки зі своєю матір'ю наніс їй тілесні ушкодження.
Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що син у стані алкогольного сп'яніння побив матір, а саме, зі слів жінки: вдарив руками та ногами в область тулуба й обличчя.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Зазначають, що сім’я є проблемною. До Камінь-Каширського відділу поліції неодноразового надходили повідомлення про конфлікти у ній.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Судитимуть 25-річного волинянина, який «замінував» бус сусіда
Сьогодні, 18:01
У місті на Волині була пожежа у гуртожитку
Сьогодні, 17:46
У селі на Волині син побив матір
Сьогодні, 17:28
Судитимуть волинянина, який розбещував 6-річну дівчинку-сусідку
Сьогодні, 17:09
Медіа