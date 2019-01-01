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У Луцьку легковик збив школяра: дитина – у лікарні. ФОТО

У Луцьку легковик збив школяра: дитина – у лікарні. ФОТО
ДТП, під час якої постраждав школяр, сталася на бульварі Дружби народів у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, сьогодні, 16 вересня, близько 18 години водій автомобіля OPEL Vectra збив 10-річного хлопчика.

Як розповіли свідки, автомобіль, не перевищуючи швидкості, рухався бульваром Дружби народів, коли на дорогу несподівано вибігла дитина. Водій не встиг загальмувати та збив хлопчика.

Зі слів очевидців, дитину госпіталізували. Від удару хлопчик отримала травму голову, а також вибило кілька зубів.

Деталі події встановлюють поліцейські.

У Луцьку легковик збив школяра: дитина – у лікарні. ФОТО
У Луцьку легковик збив школяра: дитина – у лікарні. ФОТО
У Луцьку легковик збив школяра: дитина – у лікарні. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, дитина у лікарні
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