У Луцьку легковик збив школяра: дитина – у лікарні. ФОТО





Про це



Так, сьогодні, 16 вересня, близько 18 години водій автомобіля OPEL Vectra збив 10-річного хлопчика.



Як розповіли свідки, автомобіль, не перевищуючи швидкості, рухався бульваром Дружби народів, коли на дорогу несподівано вибігла дитина. Водій не встиг загальмувати та збив хлопчика.



Зі слів очевидців, дитину госпіталізували. Від удару хлопчик отримала травму голову, а також вибило кілька зубів.



Деталі події встановлюють поліцейські.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП, під час якої постраждав школяр, сталася на бульварі Дружби народів у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, сьогодні, 16 вересня, близько 18 години водій автомобіля OPEL Vectra збив 10-річного хлопчика.Як розповіли свідки, автомобіль, не перевищуючи швидкості, рухався бульваром Дружби народів, коли на дорогу несподівано вибігла дитина. Водій не встиг загальмувати та збив хлопчика.Зі слів очевидців, дитину госпіталізували. Від удару хлопчик отримала травму голову, а також вибило кілька зубів.Деталі події встановлюють поліцейські.

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