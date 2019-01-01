Президентську кампанію Зеленського фінансували люди Портнова, - Тетяна Чорновол. ВІДЕО

Передвиборчий фонд кандидата в президентинаповнювали люди, пов'язані із заступником голови АП часівПро це повідомила народний депутат України VIII скликанняпід час засідання суду щодо її скарг на роботу ДБР у справі Портнова, - повідомляє "Прямий"."Мною було встановлено, що під час передвиборчої кампанії кандидата в президента Володимира Зеленського його фонд офіційно наповнювали люди, які підлеглими Портнова", - повідомила вона.До того Чорновол говорила, що ДБР відмовляється порушувати будь-які кримінальні справи проти Портнова і тим самим порушує закон.