вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Президентську кампанію Зеленського фінансували люди Портнова, - Тетяна Чорновол. ВІДЕО

Президентську кампанію Зеленського фінансували люди Портнова, - Тетяна Чорновол. ВІДЕО
Передвиборчий фонд кандидата в президенти Володимира Зеленського наповнювали люди, пов'язані із заступником голови АП часів Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це повідомила народний депутат України VIII скликання Тетяна Чорновол під час засідання суду щодо її скарг на роботу ДБР у справі Портнова, - повідомляє "Прямий".

"Мною було встановлено, що під час передвиборчої кампанії кандидата в президента Володимира Зеленського його фонд офіційно наповнювали люди, які підлеглими Портнова", - повідомила вона.

До того Чорновол говорила, що ДБР відмовляється порушувати будь-які кримінальні справи проти Портнова і тим самим порушує закон.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Андрій Портнов, Володимир Зеленський, Тетяна Чорновол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Покажи-но довідку, бо, кажуть, над калікою сміятися гріх.
Відповісти
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У дитячому садку отруїлося 8 дітей
Сьогодні, 22:59
Волинські веслувальники стали абсолюними чемпіонами світу. ФОТО
Сьогодні, 22:29
Президентську кампанію Зеленського фінансували люди Портнова, - Тетяна Чорновол. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
Волинські журналісти зайняли третє місце на міжнародному турнірі з міні-футболу. ФОТО
Сьогодні, 21:26
Зимовий час: коли переводити стрілки годинника
Сьогодні, 20:58
Схожі новини
ДБР засвідчило, що тепер працює на Портнова, – ексдепутатка ДБР засвідчило, що тепер працює на Портнова, – ексдепутатка
03 вересень, 08:45
Зеленський призначив новим головам ОДА випробувальний термін Зеленський призначив новим головам ОДА випробувальний термін
14 вересень, 15:23
Зеленський пообіцяв закон про статус ветеранів найближчим часом Зеленський пообіцяв закон про статус ветеранів найближчим часом
14 вересень, 11:56
Зеленський поспілкувався з волинянами, які вимагають будівництва школи. ФОТО Зеленський поспілкувався з волинянами, які вимагають будівництва школи. ФОТО
11 вересень, 21:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У дитячому садку отруїлося 8 дітей
Сьогодні, 22:59
 0
Волинські веслувальники стали абсолюними чемпіонами світу. ФОТО
Сьогодні, 22:29
 0
Президентську кампанію Зеленського фінансували люди Портнова, - Тетяна Чорновол. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
 0
Волинські журналісти зайняли третє місце на міжнародному турнірі з міні-футболу. ФОТО
Сьогодні, 21:26
 0
Зимовий час: коли переводити стрілки годинника
Сьогодні, 20:58
 0
Медіа
відео
1/8
﻿