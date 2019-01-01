Президентську кампанію Зеленського фінансували люди Портнова, - Тетяна Чорновол. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
Передвиборчий фонд кандидата в президенти Володимира Зеленського наповнювали люди, пов'язані із заступником голови АП часів Віктора Януковича Андрія Портнова.
Про це повідомила народний депутат України VIII скликання Тетяна Чорновол під час засідання суду щодо її скарг на роботу ДБР у справі Портнова, - повідомляє "Прямий".
"Мною було встановлено, що під час передвиборчої кампанії кандидата в президента Володимира Зеленського його фонд офіційно наповнювали люди, які підлеглими Портнова", - повідомила вона.
До того Чорновол говорила, що ДБР відмовляється порушувати будь-які кримінальні справи проти Портнова і тим самим порушує закон.
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Про це повідомила народний депутат України VIII скликання Тетяна Чорновол під час засідання суду щодо її скарг на роботу ДБР у справі Портнова, - повідомляє "Прямий".
"Мною було встановлено, що під час передвиборчої кампанії кандидата в президента Володимира Зеленського його фонд офіційно наповнювали люди, які підлеглими Портнова", - повідомила вона.
До того Чорновол говорила, що ДБР відмовляється порушувати будь-які кримінальні справи проти Портнова і тим самим порушує закон.
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Коментарі 1
Покажи-но довідку, бо, кажуть, над калікою сміятися гріх.
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