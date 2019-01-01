На волинській трасі встановлять «лазерних поліцейських»
Сьогодні, 22:59
На українських дорогах збільшать кількість ділянок, на яких буде використовуватися прилад TruCAM.
Про це на своїй сторінці написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Так, з 19 вересня на дорогах України додадуть 17 нових та розширять 8 існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним рівнем аварійності), на яких здійснюватимуть контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM.
У списку доріг, де встановлять лазерних поліцейських є і волинська траса Устилуг-Луцьк-Рівне. Контроль за швидкістю здійснюватимуть на ділянці 0-130 км.
Усього для вимірювання швидкості на дорогах країни використовуються 100 таких приладів. Відтак, за перевищення швидкості від початку використання приладів (жовтень 2018) патрульні винесли понад 302 тисячі адміністративних постанов.
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Про це на своїй сторінці написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Так, з 19 вересня на дорогах України додадуть 17 нових та розширять 8 існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним рівнем аварійності), на яких здійснюватимуть контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM.
У списку доріг, де встановлять лазерних поліцейських є і волинська траса Устилуг-Луцьк-Рівне. Контроль за швидкістю здійснюватимуть на ділянці 0-130 км.
Усього для вимірювання швидкості на дорогах країни використовуються 100 таких приладів. Відтак, за перевищення швидкості від початку використання приладів (жовтень 2018) патрульні винесли понад 302 тисячі адміністративних постанов.
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