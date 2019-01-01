На волинській трасі встановлять «лазерних поліцейських»

На українських дорогах збільшать кількість ділянок, на яких буде використовуватися прилад TruCAM.Про це на своїй сторінці написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.Так, з 19 вересня на дорогах України додадуть 17 нових та розширять 8 існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним рівнем аварійності), на яких здійснюватимуть контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM.У списку доріг, де встановлять лазерних поліцейських є і волинська траса Устилуг-Луцьк-Рівне. Контроль за швидкістю здійснюватимуть на ділянці 0-130 км.Усього для вимірювання швидкості на дорогах країни використовуються 100 таких приладів. Відтак, за перевищення швидкості від початку використання приладів (жовтень 2018) патрульні винесли понад 302 тисячі адміністративних постанов.