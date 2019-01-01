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У Луцьку на двох вулицях немає світла через негоду

У Луцьку на двох вулицях немає світла через негоду
У Луцьку вітер спричинив аварійне відключення світла на двох вулицях.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі «Волиньобленерго».

Зазначили, що аварійне відключення сталось на вулицях Ковельській та Надозерній.

Причина аварії – обрив дроту.

Орієнтовний час відновлення електропостачання – до 20:00 18 вересня.

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Теги: аварія, Луцьк, світло
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