У Луцьку на двох вулицях немає світла через негоду
Сьогодні, 18:32
У Луцьку вітер спричинив аварійне відключення світла на двох вулицях.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі «Волиньобленерго».
Зазначили, що аварійне відключення сталось на вулицях Ковельській та Надозерній.
Причина аварії – обрив дроту.
Орієнтовний час відновлення електропостачання – до 20:00 18 вересня.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі «Волиньобленерго».
Зазначили, що аварійне відключення сталось на вулицях Ковельській та Надозерній.
Причина аварії – обрив дроту.
Орієнтовний час відновлення електропостачання – до 20:00 18 вересня.
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