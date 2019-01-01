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Помер завідувач кафедри волинського вишу

Помер завідувач кафедри волинського вишу
У середу, 18 вересня, перестало битися серце доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Петра Миколайовича Гусака.

Про це йдеться на сайті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

"Ми поділяємо біль від втрати з сім’єю та друзями Петра Миколайовича та глибоко сумуємо з приводу його смерті", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Петра Миколайовича.

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Теги: Петро Гусак, помер, СНУ
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