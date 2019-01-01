Помер завідувач кафедри волинського вишу

Петра Миколайовича Гусака.



Про це йдеться на



"Ми поділяємо біль від втрати з сім’єю та друзями Петра Миколайовича та глибоко сумуємо з приводу його смерті", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині та близьким Петра Миколайовича.

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