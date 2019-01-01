вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Частина Луцька залишилася без світла через аварію

Частина Луцька залишилася без світла через аварію
У Луцьку через аварійне вимкнення частина міста залишилася без світла.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в обленерго.

Зокрема, електропостачання відсутнє на таких вулицях - Лесі Українки, Богдана Хмельницького, Набережна, Ковельська, Даргомижського, Сенаторки Левчанівської та частково прилеглих.

Аварійники працюватимуть над усуненням наслідків аварії.

Фахівці обіцяють відновити електроенергію сьогодні, 19 вересня, орієнтовно до 12 години.

Стало відомо, що кабельну лінію пошкодила одна із будівельних організацій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: світло, луцькі вулиці, відсутнє
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зима у вересні: у Карпатах – 3 градуси морозу
Сьогодні, 10:22
У Луцьку підліток вкрав у жінки телефон в медколеджі
Сьогодні, 10:16
Частина Луцька залишилася без світла через аварію
Сьогодні, 09:55
19 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити
Сьогодні, 09:39
На території волинського пункту пропуску в поляка вилучили заборонені таблетки
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 вересня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 вересня
18 вересень, 19:00
У Луцьку на двох вулицях немає світла через негоду У Луцьку на двох вулицях немає світла через негоду
18 вересень, 18:32
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 вересня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 вересня
17 вересень, 19:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 вересня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 17 вересня
16 вересень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зима у вересні: у Карпатах – 3 градуси морозу
Сьогодні, 10:22
 0
У Луцьку підліток вкрав у жінки телефон в медколеджі
Сьогодні, 10:16
 0
Частина Луцька залишилася без світла через аварію
Сьогодні, 09:55
 0
19 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити
Сьогодні, 09:39
 0
Що і як зміниться цього року в українських супермаркетах*
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿