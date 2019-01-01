Частина Луцька залишилася без світла через аварію





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в обленерго.



Зокрема, електропостачання відсутнє на таких вулицях - Лесі Українки, Богдана Хмельницького, Набережна, Ковельська, Даргомижського, Сенаторки Левчанівської та частково прилеглих.



Аварійники працюватимуть над усуненням наслідків аварії.



Фахівці обіцяють відновити електроенергію сьогодні, 19 вересня, орієнтовно до 12 години.



Стало відомо, що кабельну лінію пошкодила одна із будівельних організацій.

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