У Луцьку водій на BMW влетів у маршрутку. ФОТО

У Луцьку на площі Возз'єднанні сталася дорожньо-транспортна пригода.Про цеповідомили очевидці.Аварія трапилася сьогодні, 19 вересня, близько 19 години.Автомобіль BMW не справився з керуванням та влетів у маршрутку 12, яка тим часом стояла на зупинці.Зі слів очевидців, водій BMW стояв на світлофорі біля медколеджу та вирішив влаштувати перегони з іншим авто. Та вже через декілька секунд авто почало крутити і відкинуло на зупинку громадського транспорту.На місці працює патрульна поліція.На щастя, потерпілих немає.