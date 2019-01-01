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У Луцьку водій на BMW влетів у маршрутку. ФОТО

У Луцьку водій на BMW влетів у маршрутку. ФОТО
У Луцьку на площі Возз'єднанні сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомили очевидці.

Аварія трапилася сьогодні, 19 вересня, близько 19 години.

Автомобіль BMW не справився з керуванням та влетів у маршрутку 12, яка тим часом стояла на зупинці.

Зі слів очевидців, водій BMW стояв на світлофорі біля медколеджу та вирішив влаштувати перегони з іншим авто. Та вже через декілька секунд авто почало крутити і відкинуло на зупинку громадського транспорту.

На місці працює патрульна поліція.

На щастя, потерпілих немає.

У Луцьку водій на BMW влетів у маршрутку. ФОТО
У Луцьку водій на BMW влетів у маршрутку. ФОТО
У Луцьку водій на BMW влетів у маршрутку. ФОТО
У Луцьку водій на BMW влетів у маршрутку. ФОТО



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Теги: аварія, Луцьк, Возз'єднання
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Водій БМВ - це у 8 випадках з 10 діагноз...
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