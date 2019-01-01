У Луцьку водій на BMW влетів у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 19:54
У Луцьку на площі Возз'єднанні сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомили очевидці.
Аварія трапилася сьогодні, 19 вересня, близько 19 години.
Автомобіль BMW не справився з керуванням та влетів у маршрутку 12, яка тим часом стояла на зупинці.
Зі слів очевидців, водій BMW стояв на світлофорі біля медколеджу та вирішив влаштувати перегони з іншим авто. Та вже через декілька секунд авто почало крутити і відкинуло на зупинку громадського транспорту.
На місці працює патрульна поліція.
На щастя, потерпілих немає.
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Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомили очевидці.
Аварія трапилася сьогодні, 19 вересня, близько 19 години.
Автомобіль BMW не справився з керуванням та влетів у маршрутку 12, яка тим часом стояла на зупинці.
Зі слів очевидців, водій BMW стояв на світлофорі біля медколеджу та вирішив влаштувати перегони з іншим авто. Та вже через декілька секунд авто почало крутити і відкинуло на зупинку громадського транспорту.
На місці працює патрульна поліція.
На щастя, потерпілих немає.
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Коментарі 3
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