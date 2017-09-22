(Не)безпечна краса: лучанка судитиметься із пластичним хірургом

32-річна лучанказаявила, що постраждала від рук пластичного хірургаіз ТОВ «Б’юті Арт». Лікар, своєю чергою, вину заперечує.Про це лучанка розповілаЗа словами лучанки, вона звернулася до пластичного хірурга Тетяни Зубанової, аби та зменшила кінчик носа, забрала «горбинку» і вирівняла викривлену перегородку.«Усе дуже швидко відбувалося. Буквально за два дні мені призначили операцію. Тобто, я встигла лише здати аналізи за день до хірургічного втручання. Абсолютно ніяких знімків, нічого іншого мені не робили. Не знаю навіть, чи взяли до уваги ті аналізи», - заявила жінка.Тетяна каже, що через хвилювання кошти за операцію – 39 тисяч гривень – віддала готівкою, а не переказала через банк. Із документів їй видали лише договір у якому була зазначена сума до оплати, однак чеків не було. Згодом чеки про оплату таки дали, розбивши суму на кілька менших, запевняє вона.«Операція відбувалася під загальним наркозом. Після цього в мене були ще деякі ускладнення. Коли зняли нижню пов’язку з носа, який ще був у гіпсі, я побачила, що викривлена перегородка носа в мене залишилася. Медсестра в повідомленнях запевнила, що все буде добре і рівно. Але навіть після того, коли зняли гіпс, нічого не вирівнялося», - стверджує лучанка.Спочатку Тетяна Зубанова запропонувала виправити «невеличний нюансик» безкоштовно, але не раніше, аніж за 6 місяців, адже в цей період більше не можна було втручатися хірургічно, каже Тетяна. Коли жінка повідомила, що консультуватиметься щодо цього питання в інших лікарів, їй запропонували виправити «нюансик» протягом трьох днів:«Я отримала заключення від двох лікарів у приватній та державній клініці. Мені сказали, що перегородка абсолютно викривлена і ніхто нічого не робив, забрали недоліки кінчика носа і горбинку, а гроші я заплатила за всю операцію. Коли я заявила про два ці заключення і запропонувала повернути частину коштів, мені відмовили, мовляв, усе абсолютно ідеально зробили». Відтак, тепер вона шукатиме правди в суді.Адвокатрозповів, що, на жаль, в українському законодавстві немає поняття «пластичний хірург», є лише загальна хірургія.«Усі ті, хто називає себе пластичними хірургами в Україні, фактично не є пластичними хірургами, адже немає такої посади, кваліфікації і відповідної ліцензії», - стверджує він. Однак лікаря усе ж можна притягнути до відповідальності. На сьогодні постраждала сторона готує позов до суду про стягнення з пластичного хірурга 100 тисяч гривень відшкодування і клопотатиметься про призначення експертизи. Ставитимуть питання й про некваліфіковану роботу лікаря і в разі відповідного висновку Міністерства охорони здоров’я її можуть навіть позбавити ліцензії.Своєю чергою, пластичний хірург Тетяна Зубанова каже, що лучанці мали зробити лише ринопластику, тобто виправити недоліки спинки та кінчика носа. Вирівнювання перегородки, зі слів лікаря, – іншого виду хірургічне втручання, яке називається септопластика.«Її прооперували з приводу деформації зовнішнього носа – зробили ринопластику. Звісно, Тетяна заплатила за це кошти. Але з чого вона взяла, що я маю виконати септопластику – мені невідомо. Ніяких домовленостей про це не було. До того ж, операція на перегородці носа – другий етап хірургічного втручання, який виконують ЛОР-лікарі», - наголосила пластичний хірург.І додала, що відверто не розуміє претензії лучанки, адже їй детально розповідали про всі нюанси цієї справи і у підсумку зробили «гарненький носик».