У Рівному чиновник вдягнув військову форму, аби перевірити і провчити водіїв маршруток. ВІДЕО





Відтак, начальник управління інфраструктури Рівненської ОДА Федір Мисюра не зміг залишитись осторонь, адже він сам має бойовий досвід, воював в АТО й отримав поранення при обороні донецького аеропорту, - повідомляє



Він змінив костюм на військову форму та поїхав з журналістами на зупинку до полігону. Підставою для цього стало опубліковане у facebook відео.



Під час експерименту Федір Мисюра переконався у тому, що три з п’яти маршруток, дійсно, не зупиняються на вимогу військовослужбовців. У тих водіїв, які проігнорували зупинку – забрали документи, а власників цих маршруток викликали на серйозну розмову до Рівненської ОДА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині військові поскаржились на те, що водії маршрутних таксі не зупиняються на їхню вимогу.Відтак, начальник управління інфраструктури Рівненської ОДАне зміг залишитись осторонь, адже він сам має бойовий досвід, воював в АТО й отримав поранення при обороні донецького аеропорту, - повідомляє «UA:Рівне» Він змінив костюм на військову форму та поїхав з журналістами на зупинку до полігону. Підставою для цього стало опубліковане у facebook відео.Під час експерименту Федір Мисюра переконався у тому, що три з п’яти маршруток, дійсно, не зупиняються на вимогу військовослужбовців. У тих водіїв, які проігнорували зупинку – забрали документи, а власників цих маршруток викликали на серйозну розмову до Рівненської ОДА.

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