У Рівному чиновник вдягнув військову форму, аби перевірити і провчити водіїв маршруток. ВІДЕО
Сьогодні, 13:02
На Рівненщині військові поскаржились на те, що водії маршрутних таксі не зупиняються на їхню вимогу.
Відтак, начальник управління інфраструктури Рівненської ОДА Федір Мисюра не зміг залишитись осторонь, адже він сам має бойовий досвід, воював в АТО й отримав поранення при обороні донецького аеропорту, - повідомляє «UA:Рівне».
Він змінив костюм на військову форму та поїхав з журналістами на зупинку до полігону. Підставою для цього стало опубліковане у facebook відео.
Під час експерименту Федір Мисюра переконався у тому, що три з п’яти маршруток, дійсно, не зупиняються на вимогу військовослужбовців. У тих водіїв, які проігнорували зупинку – забрали документи, а власників цих маршруток викликали на серйозну розмову до Рівненської ОДА.
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Відтак, начальник управління інфраструктури Рівненської ОДА Федір Мисюра не зміг залишитись осторонь, адже він сам має бойовий досвід, воював в АТО й отримав поранення при обороні донецького аеропорту, - повідомляє «UA:Рівне».
Він змінив костюм на військову форму та поїхав з журналістами на зупинку до полігону. Підставою для цього стало опубліковане у facebook відео.
Під час експерименту Федір Мисюра переконався у тому, що три з п’яти маршруток, дійсно, не зупиняються на вимогу військовослужбовців. У тих водіїв, які проігнорували зупинку – забрали документи, а власників цих маршруток викликали на серйозну розмову до Рівненської ОДА.
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