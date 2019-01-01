В аварії на Волині Opel з траси відкинуло у город. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомили очевидці.



Автопригода сталася сьогодні, 20 серпня, увечері.



На трасі зіткнулися Ваз 2104 та Opel Vectra. Останнього від удару відкинуло у город.



На місці працює патрульна поліція.



Наразі, щодо потерпілих не відомо.



Деталі - згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі П'ятидні Володимир-Волинського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто.Про цеповідомили очевидці.Автопригода сталася сьогодні, 20 серпня, увечері.На трасі зіткнулися Ваз 2104 та Opel Vectra. Останнього від удару відкинуло у город.На місці працює патрульна поліція.Наразі, щодо потерпілих не відомо.Деталі - згодом.

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