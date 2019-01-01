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В аварії на Волині Opel з траси відкинуло у город. ФОТО

В аварії на Волині Opel з траси відкинуло у город. ФОТО
У селі П'ятидні Володимир-Волинського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто.

Про це Інформаційному агентству Волиньpost повідомили очевидці.

Автопригода сталася сьогодні, 20 серпня, увечері.

На трасі зіткнулися Ваз 2104 та Opel Vectra. Останнього від удару відкинуло у город.

На місці працює патрульна поліція.

Наразі, щодо потерпілих не відомо.

Деталі - згодом.

В аварії на Волині Opel з траси відкинуло у город. ФОТО
В аварії на Волині Opel з траси відкинуло у город. ФОТО



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Теги: автопригода, зіткнення двох авто
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