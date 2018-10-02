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Подвійні дипломи: луцькі студенти розповіли про паралельне навчання у двох країнах

Подвійні дипломи: луцькі студенти розповіли про паралельне навчання у двох країнах
Історичний момент – студенти факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки завершили навчання за програмою подвійного диплому і нарешті отримали довгоочікуваний ступінь магістра в університеті імені Яна Длугоша у польській Ченстохові.

Вони – перші у Луцьку, хто мав таку можливість. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Півроку тому відповідні документи їм вручили у СНУ. Навчання відбувалося паралельно: три місяці в Україні і три місяці у Польщі. Випускники не шкодують, що ризикнули і взяли участь у програмі, хоча й усвідомлювали, що це буде нелегко. Кажуть, викладачі з обох сторін їх підтримували і ніколи не відмовляли у допомозі.

Вже колишні студенти із радістю згадують своє університетське життя у Польщі, бо для комфортного навчання там є усі необхідні умови. А місто Ченстохова, з їх слів, навіть чимось нагадує Луцьк – таке ж охайне й зручне в інфраструктурі. Навчання також не дуже відрізнялося, але головна відмінність і те, що магістрам сподобалося найбільше – це практика. Студенти спеціальності фізичного виховання тимчасово стали вчителями у школі, а їхні колеги-реабілітологи доглядали за хворими у місцевій лікарні.

Викладачі університетів щасливі, бо нарешті роки їх постійних зустрічей, обговорень і підготовок до співпраці дали свої перші плоди. Вони зробили надзвичайну роботу, бо СНУ імені Лесі Українки – один із перших університетів у державі, який започаткував програму “подвійний диплом” на факультеті фізичної культури.

Освітяни переконані, це лише початок і за короткий час перебування у Ченстохові обміркували майбутні проекти, але тепер вже і для аспірантів.


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Теги: студент, навчання, подвійний диплом, СНУ, Польща
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