Подвійні дипломи: луцькі студенти розповіли про паралельне навчання у двох країнах





Вони – перші у Луцьку, хто мав таку можливість. Про це йдеться в сюжеті



Півроку тому відповідні документи їм вручили у СНУ. Навчання відбувалося паралельно: три місяці в Україні і три місяці у Польщі. Випускники не шкодують, що ризикнули і взяли участь у програмі, хоча й усвідомлювали, що це буде нелегко. Кажуть, викладачі з обох сторін їх підтримували і ніколи не відмовляли у допомозі.



Вже колишні студенти із радістю згадують своє університетське життя у Польщі, бо для комфортного навчання там є усі необхідні умови. А місто Ченстохова, з їх слів, навіть чимось нагадує Луцьк – таке ж охайне й зручне в інфраструктурі. Навчання також не дуже відрізнялося, але головна відмінність і те, що магістрам сподобалося найбільше – це практика. Студенти спеціальності фізичного виховання тимчасово стали вчителями у школі, а їхні колеги-реабілітологи доглядали за хворими у місцевій лікарні.



Викладачі університетів щасливі, бо нарешті роки їх постійних зустрічей, обговорень і підготовок до співпраці дали свої перші плоди. Вони зробили надзвичайну роботу, бо СНУ імені Лесі Українки – один із перших університетів у державі, який започаткував програму “подвійний диплом” на факультеті фізичної культури.



Освітяни переконані, це лише початок і за короткий час перебування у Ченстохові обміркували майбутні проекти, але тепер вже і для аспірантів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Історичний момент – студенти факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки завершили навчання за програмою подвійного диплому і нарешті отримали довгоочікуваний ступінь магістра в університеті імені Яна Длугоша у польській Ченстохові.Вони – перші у Луцьку, хто мав таку можливість. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Півроку тому відповідні документи їм вручили у СНУ. Навчання відбувалося паралельно: три місяці в Україні і три місяці у Польщі. Випускники не шкодують, що ризикнули і взяли участь у програмі, хоча й усвідомлювали, що це буде нелегко. Кажуть, викладачі з обох сторін їх підтримували і ніколи не відмовляли у допомозі.Вже колишні студенти із радістю згадують своє університетське життя у Польщі, бо для комфортного навчання там є усі необхідні умови. А місто Ченстохова, з їх слів, навіть чимось нагадує Луцьк – таке ж охайне й зручне в інфраструктурі. Навчання також не дуже відрізнялося, але головна відмінність і те, що магістрам сподобалося найбільше – це практика. Студенти спеціальності фізичного виховання тимчасово стали вчителями у школі, а їхні колеги-реабілітологи доглядали за хворими у місцевій лікарні.Викладачі університетів щасливі, бо нарешті роки їх постійних зустрічей, обговорень і підготовок до співпраці дали свої перші плоди. Вони зробили надзвичайну роботу, бо СНУ імені Лесі Українки – один із перших університетів у державі, який започаткував програму “подвійний диплом” на факультеті фізичної культури.Освітяни переконані, це лише початок і за короткий час перебування у Ченстохові обміркували майбутні проекти, але тепер вже і для аспірантів.

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