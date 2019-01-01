Хто відремонтує фонтан на Театральному майдані Луцька за 13 мільйонів
Сьогодні, 09:16
У Луцьку визначили переможця торгів на ремонт фонтану, що розташований на Театральному майдані.
Про це йдеться на ProZorro.
Нагадаємо, у Луцьку замість бетонної чаші хочуть облаштувати сучасний світло-звуковий фонтан. Попередньо площа фонтану буде 10×10 метрів. У нього повинна бути можливість зміни кольору води та висоти струменів. Максимальна висота струменів – 2.5 метри.
Участь у тендері взяли три фірми: ТОВ «Глорі-Плюс», ТзОВ «МГК Союз» та ТОВ «Імперія води Україна».
Найдешевшу пропозицію від «Глорі-Плюс» – 10 950 000 гривень – відхилили. Натомість переможцем визнали «МГК Союз», що запропонувало відремонтувати водограй за 13 123 000 гривень. Фірма зареєстрована у Києві у 2007-му році.
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Про це йдеться на ProZorro.
Нагадаємо, у Луцьку замість бетонної чаші хочуть облаштувати сучасний світло-звуковий фонтан. Попередньо площа фонтану буде 10×10 метрів. У нього повинна бути можливість зміни кольору води та висоти струменів. Максимальна висота струменів – 2.5 метри.
Участь у тендері взяли три фірми: ТОВ «Глорі-Плюс», ТзОВ «МГК Союз» та ТОВ «Імперія води Україна».
Найдешевшу пропозицію від «Глорі-Плюс» – 10 950 000 гривень – відхилили. Натомість переможцем визнали «МГК Союз», що запропонувало відремонтувати водограй за 13 123 000 гривень. Фірма зареєстрована у Києві у 2007-му році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Довбограї будують водограї! Всі-всі проблеми з дорогами, дворами, освітленням вулиць в місті вирішені? Тролейбуси вде купили? Все, як в Європі, і є ЗАЙВІ кошти на ілюмінації і водограї? А МЕР у нас є? Чи тільки самозванці, що захопили владу протизаконним шляхом, проігнорувавши рішення суду? На виборах вмикайте мозок, люди, не допустіть "декораторів" до подальшого дерибану бюджету!
Зате в маршрутках встановлять лише по одному валідатору, щоб усі перлися всередину з сумками на передні двері. Х*лі, економія! Водограй uber alles!
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