Хто відремонтує фонтан на Театральному майдані Луцька за 13 мільйонів





Про це йдеться на ProZorro.



Нагадаємо,



Участь у тендері взяли три фірми: ТОВ «Глорі-Плюс», ТзОВ «МГК Союз» та ТОВ «Імперія води Україна».



Найдешевшу пропозицію від «Глорі-Плюс» – 10 950 000 гривень – відхилили. Натомість переможцем визнали «МГК Союз», що запропонувало відремонтувати водограй за 13 123 000 гривень. Фірма зареєстрована у Києві у 2007-му році.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку визначили переможця торгів на ремонт фонтану, що розташований на Театральному майдані.Про це йдеться на ProZorro.Нагадаємо, у Луцьку замість бетонної чаші хочуть облаштувати сучасний світло-звуковий фонтан. Попередньо площа фонтану буде 10×10 метрів. У нього повинна бути можливість зміни кольору води та висоти струменів. Максимальна висота струменів – 2.5 метри.Участь у тендері взяли три фірми: ТОВ «Глорі-Плюс», ТзОВ «МГК Союз» та ТОВ «Імперія води Україна».Найдешевшу пропозицію від «Глорі-Плюс» – 10 950 000 гривень – відхилили. Натомість переможцем визнали «МГК Союз», що запропонувало відремонтувати водограй за 13 123 000 гривень. Фірма зареєстрована у Києві у 2007-му році.

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