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У Луцьку біля школи знайшли тіло

У Луцьку біля школи знайшли тіло
У Луцьку на спортивному майданчику біля школи №3 знайшли труп.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Тіло обгорілого чоловіка виявили вранці 21 вересня. За попередньою інформацією, померлий - безхатько, який намагався зігрітися біля вогню.

Спеціалісти слідів насильства не виявили.

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Теги: труп, школа, Луцьк
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