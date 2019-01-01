У Луцьку біля школи знайшли тіло
Сьогодні, 11:39
У Луцьку на спортивному майданчику біля школи №3 знайшли труп.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Тіло обгорілого чоловіка виявили вранці 21 вересня. За попередньою інформацією, померлий - безхатько, який намагався зігрітися біля вогню.
Спеціалісти слідів насильства не виявили.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Тіло обгорілого чоловіка виявили вранці 21 вересня. За попередньою інформацією, померлий - безхатько, який намагався зігрітися біля вогню.
Спеціалісти слідів насильства не виявили.
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