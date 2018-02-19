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Раптово помер відомий волинський лікар

Раптово помер відомий волинський лікар
На Волині помер відомий лікар-остеопат Петро Романюк.

Про це повідомляє Федерація волейболу Рожищенського району у Facebook.

"Федерація волейболу Рожищенського району висловлює співчуття родині і близьким з приводу раптової смерті відомого лікаря-остеопата, багаторазового учасника і переможця змагань з волейболу Петра Олександровича Романюка. Нехай добрий, світлий спомин про цю чудову людину залишиться навіки у наших серцях.

Вічна і світла пам'ять", - йдеться у повідомленні.

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Теги: смерть, лікар
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