Одне авто вилетіло на узбіччя: у Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО





Про це



Дорожньо-транспортний інцидент трапився на пішохідному переході близько 19-ї години за участі автомобілів марки Рeugeot та BMW. Унаслідок ДТП автомобіль BMW вилетів на узбіччя у ділянці пішохідного переходу. Натомість Peugeot отримав механічні ушкодження передньої частини зі сторони водія.



На місці працював екіпаж патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів трапилась сьогодні, 21 вересня, на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці аварії.Дорожньо-транспортний інцидент трапився на пішохідному переході близько 19-ї години за участі автомобілів марки Рeugeot та BMW. Унаслідок ДТП автомобіль BMW вилетів на узбіччя у ділянці пішохідного переходу. Натомість Peugeot отримав механічні ушкодження передньої частини зі сторони водія.На місці працював екіпаж патрульної поліції.

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