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Одне авто вилетіло на узбіччя: у Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО

Одне авто вилетіло на узбіччя: у Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів трапилась сьогодні, 21 вересня, на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці аварії.

Дорожньо-транспортний інцидент трапився на пішохідному переході близько 19-ї години за участі автомобілів марки Рeugeot та BMW. Унаслідок ДТП автомобіль BMW вилетів на узбіччя у ділянці пішохідного переходу. Натомість Peugeot отримав механічні ушкодження передньої частини зі сторони водія.

На місці працював екіпаж патрульної поліції.

Одне авто вилетіло на узбіччя: у Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
Одне авто вилетіло на узбіччя: у Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
Одне авто вилетіло на узбіччя: у Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО
Одне авто вилетіло на узбіччя: у Луцьку зіткнулись два легковики. ФОТО

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Теги: аварія, Карпенка-Карого, легковик
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