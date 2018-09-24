Кіоск з шаурмою, який стоїть у центрі Луцька, знесуть, – радник мера міста

Ігор Поліщук заявив, що кіоск, з якого торгують шаурмою на початку вулиці Лесі Українки, стоїть там незаконно.



Про це йдеться на його особистій сторінці у Facebook.



Нагадаємо,



«Повідомляю, що в даному місці він стоїть незаконно, оскільки підприємець самовільно змінив умови й порушив вимоги паспорту прив‘язки - кіоск встановлений не в тому місці і здійснює торгівлю не тим видом товарів, який вказаний в дозвільних документах», – написав Поліщук.



«Однак, згідно чинного законодавства не можна просто на наступний день приїхати і демонтувати кіоск. А тому зараз готується пакет документів для винесення на наступне засідання виконкому рішення про демонтаж даного кіоску. Після прийняття цього рішення даний кіоск буде добровільно демонтований власником кіоску або в примусовому порядку муніципальною вартою», – зазначив посадовець.



Окрім того, зауважив Поліщук, муніципальна варта проводила моніторинг законності встановлення тимчасових споруд (кіоски та ін.) в місті. Під час цього моніторингу виявили більше 20 незаконно встановлених кіосків, по яких теж готуються документи для винесення на засідання виконкому для прийняття рішення про демонтаж.



Також управління архітектури завершує доопрацювання схеми розміщення тимчасових споруд в місті, згідно з якою кількість МАФів в місті скоротиться щонайменше на 30%. Прийняття цієї схеми запланували на жовтень.



«Також управлінням архітектури розробляється типовий вигляд тимчасових споруд в місті, який буде впроваджений вже в листопаді, – резюмував Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Радник міського голови Луцьказаявив, що кіоск, з якого торгують шаурмою на початку вулиці Лесі Українки, стоїть там незаконно.Про це йдеться на його особистій сторінці у Facebook.Нагадаємо, у мережі активно обговорювалось , чи законне розташування цього кіоску.«Повідомляю, що в даному місці він стоїть незаконно, оскільки підприємець самовільно змінив умови й порушив вимоги паспорту прив‘язки - кіоск встановлений не в тому місці і здійснює торгівлю не тим видом товарів, який вказаний в дозвільних документах», – написав Поліщук.«Однак, згідно чинного законодавства не можна просто на наступний день приїхати і демонтувати кіоск. А тому зараз готується пакет документів для винесення на наступне засідання виконкому рішення про демонтаж даного кіоску. Після прийняття цього рішення даний кіоск буде добровільно демонтований власником кіоску або в примусовому порядку муніципальною вартою», – зазначив посадовець.Окрім того, зауважив Поліщук, муніципальна варта проводила моніторинг законності встановлення тимчасових споруд (кіоски та ін.) в місті. Під час цього моніторингу виявили більше 20 незаконно встановлених кіосків, по яких теж готуються документи для винесення на засідання виконкому для прийняття рішення про демонтаж.Також управління архітектури завершує доопрацювання схеми розміщення тимчасових споруд в місті, згідно з якою кількість МАФів в місті скоротиться щонайменше на 30%. Прийняття цієї схеми запланували на жовтень.«Також управлінням архітектури розробляється типовий вигляд тимчасових споруд в місті, який буде впроваджений вже в листопаді, – резюмував Поліщук.

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