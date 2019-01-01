вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку нетверезий священник викликав патрульних та отримав протокол за хуліганство

У Луцьку нетверезий священник викликав патрульних та отримав протокол за хуліганство
Луцькі патрульні покарали протоколом п'яного священника, який заважав сусідам.

Про це виданню Волинь Нова повідомила речник патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.

«Сусіди ображають мене і хочуть виселити з квартири», - виклик такого змісту отримали луцькі патрульні 20 вересня, пізно ввечері.

Прибувши на місце, по вулиці Шевченка, встановили, що заявник має ознаки сп’яніння та жаліється на сусідів. Ті, своєю чергою, розказали інспекторам, що громадянин частенько заглядає до чарки та порушує спокій і тишу в домі.

Зазначили, що чоловік є священнослужителем одного з місцевих храмів. До речі, заявник перебував у рясі і на момент приїзду патрульних.

Відібравши всі необхідні заяви й пояснення, на чоловіка, який викликав поліцію, склали протокол про дрібне хуліганство, який розглядатиме вже суд.

З усіма сторонами провели профбесіду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Перчик Валентину Степанівну Перчик

Валентину
Степанівну рідні вітають з 85-річним ювілеєм
Останні новини
Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
Водії часто порушують правила: на перехресті у Луцьку просять встановити камеру відеоспостереження
Сьогодні, 19:25
У Луцьку нетверезий священник викликав патрульних та отримав протокол за хуліганство
Сьогодні, 18:58
Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
Сьогодні, 18:35
Показали фото волинського храму сторічної давнини
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
Вмовити на краю прірви: як патрульні на Волині рятують людей від самогубства Вмовити на краю прірви: як патрульні на Волині рятують людей від самогубства
10 вересень, 13:44
Волинські правоохоронці визначали сильнішого на міні-футбольному полі. ФОТО Волинські правоохоронці визначали сильнішого на міні-футбольному полі. ФОТО
21 серпень, 23:34
Поліцейські кличуть лучан на святкову неформальну зустріч Поліцейські кличуть лучан на святкову неформальну зустріч
03 липень, 18:51
Може «сісти» на 5 років: ковельчанин викрав із луцького магазину дві банки з ікрою Може «сісти» на 5 років: ковельчанин викрав із луцького магазину дві банки з ікрою
21 червень, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку біля школи знайшли тіло
21 вересень, 11:39
 1
Прогноз погоди у Луцьку на понеділок, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Водії часто порушують правила: на перехресті у Луцьку просять встановити камеру відеоспостереження
Сьогодні, 19:25
 0
У Луцьку нетверезий священник викликав патрульних та отримав протокол за хуліганство
Сьогодні, 18:58
 0
Волинське селище відзначило день народження. ФОТО
Сьогодні, 18:35
 0
Медіа
відео
1/8
﻿