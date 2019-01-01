У Луцьку нетверезий священник викликав патрульних та отримав протокол за хуліганство





Про це виданню Ольга Бузулук.



«Сусіди ображають мене і хочуть виселити з квартири», - виклик такого змісту отримали луцькі патрульні 20 вересня, пізно ввечері.



Прибувши на місце, по вулиці Шевченка, встановили, що заявник має ознаки сп’яніння та жаліється на сусідів. Ті, своєю чергою, розказали інспекторам, що громадянин частенько заглядає до чарки та порушує спокій і тишу в домі.



Зазначили, що чоловік є священнослужителем одного з місцевих храмів. До речі, заявник перебував у рясі і на момент приїзду патрульних.



Відібравши всі необхідні заяви й пояснення, на чоловіка, який викликав поліцію, склали протокол про дрібне хуліганство, який розглядатиме вже суд.



З усіма сторонами провели профбесіду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні покарали протоколом п'яного священника, який заважав сусідам.Про це виданню Волинь Нова повідомила речник патрульної поліції Волинської області«Сусіди ображають мене і хочуть виселити з квартири», - виклик такого змісту отримали луцькі патрульні 20 вересня, пізно ввечері.Прибувши на місце, по вулиці Шевченка, встановили, що заявник має ознаки сп’яніння та жаліється на сусідів. Ті, своєю чергою, розказали інспекторам, що громадянин частенько заглядає до чарки та порушує спокій і тишу в домі.Зазначили, що чоловік є священнослужителем одного з місцевих храмів. До речі, заявник перебував у рясі і на момент приїзду патрульних.Відібравши всі необхідні заяви й пояснення, на чоловіка, який викликав поліцію, склали протокол про дрібне хуліганство, який розглядатиме вже суд.З усіма сторонами провели профбесіду.

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