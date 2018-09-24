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Водії часто порушують правила: на перехресті у Луцьку просять встановити камеру відеоспостереження

Водії часто порушують правила: на перехресті у Луцьку просять встановити камеру відеоспостереження
У Луцьку на вулиці Дубнівській просять встановити камеру відеоспостереження.

Про це йдеться у зверненні на сайті Відкрите місто, яке зареєструвала Наталія Березко.

Жінка зазначила, що водії допускають велику кількість порушень правил дорожнього руху, що спричиняє наїзд на пішоходів.

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Теги: звернення, Луцьк
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