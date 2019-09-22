На Україну суне потужна магнітна буря





Астрономи прогнозують геомагнітні удари 27, 28 і 29-го числа.



Згідно зі стандартною шкалою NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 і 2 здатні впливати на енергетичні системи.



Лікарі радять у цей період дотримуватися режиму сну, відмовитися від алкоголю і переїдання та проводити більше часу на свіжому повітрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наприкінці вересня Україну накриє кілька магнітних бур рівня G1 і G2. Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, – передає ZIK Астрономи прогнозують геомагнітні удари 27, 28 і 29-го числа.Згідно зі стандартною шкалою NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 і 2 здатні впливати на енергетичні системи.Лікарі радять у цей період дотримуватися режиму сну, відмовитися від алкоголю і переїдання та проводити більше часу на свіжому повітрі.

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