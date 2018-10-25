Студент винайшов технологію і виготовив папір з опалого листя. ФОТО
Сьогодні, 04:35
Уже скоро в Україні може розпочатися виробництво eco-friendly паперу з опалого листя. Цю технологію запропонував український школяр, а нині студент КНУ ім. Т. Шевченка Валентин Фречка.
Про це повідомили у пресслужбі Міносвіти.
Він повідомив, що днями технологія виготовлення паперу з опалого листя RE-leaf успішно пройшла випробовування на спеціалізованому обладнанні і готова до роботи в «масштабних умовах».
«Ми підтвердили ефективність використання листя як замінника деревини. Ми виготовили папір на спеціалізованому обладнанні, яке показало, що папір і справді якісний», – написав дослідник.
За його словами, зараз необхідно удосконалити певні деталі, але загалом вже скоро можна буде говорити про першу в світі лінію переробки опалого листя на паперову продукцію.
Нагадуємо, що раніше Валентин Фречка завдяки своєму проєкту здобув «золото» на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії, Олімпіаді геніїв у США, а також став фіналістом фестивалю інновацій МОН.
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Про це повідомили у пресслужбі Міносвіти.
Він повідомив, що днями технологія виготовлення паперу з опалого листя RE-leaf успішно пройшла випробовування на спеціалізованому обладнанні і готова до роботи в «масштабних умовах».
«Ми підтвердили ефективність використання листя як замінника деревини. Ми виготовили папір на спеціалізованому обладнанні, яке показало, що папір і справді якісний», – написав дослідник.
За його словами, зараз необхідно удосконалити певні деталі, але загалом вже скоро можна буде говорити про першу в світі лінію переробки опалого листя на паперову продукцію.
Нагадуємо, що раніше Валентин Фречка завдяки своєму проєкту здобув «золото» на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії, Олімпіаді геніїв у США, а також став фіналістом фестивалю інновацій МОН.
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