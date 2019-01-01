На Волині обікрали сад з елітними сортами яблук: підозрюють ромів
Сьогодні, 08:35
У селі Старики Горохівського району з саду вкрали яблук на 3000 гривень.
Про це пише Волинь Нова.
Власник вважає, що сусіди ромської національності протягом кількох днів крали яблука в саду.
Сума завданих збитків – 3 тисячі гривень.
Також у селі Хмельницькому 40-річна жінка подала заяву до поліції, бо з таємного сховку в хаті сусідка викрала 2500 гривень.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
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Про це пише Волинь Нова.
Власник вважає, що сусіди ромської національності протягом кількох днів крали яблука в саду.
Сума завданих збитків – 3 тисячі гривень.
Також у селі Хмельницькому 40-річна жінка подала заяву до поліції, бо з таємного сховку в хаті сусідка викрала 2500 гривень.
Леся ВЛАШИНЕЦЬ.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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