вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині обікрали сад з елітними сортами яблук: підозрюють ромів

На Волині обікрали сад з елітними сортами яблук: підозрюють ромів
У селі Старики Горохівського району з саду вкрали яблук на 3000 гривень.

Про це пише Волинь Нова.

Власник вважає, що сусіди ромської національності протягом кількох днів крали яблука в саду.

Сума завданих збитків – 3 тисячі гривень.

Також у селі Хмельницькому 40-річна жінка подала заяву до поліції, бо з таємного сховку в хаті сусідка викрала 2500 гривень.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 23 вересня
Сьогодні, 09:00
На митному посту «Луцьк» вилучили 19 тонн клейової суміші
Сьогодні, 08:54
На Волині обікрали сад з елітними сортами яблук: підозрюють ромів
Сьогодні, 08:35
На Волині оголосили найвищий клас пожежної небезпеки
Сьогодні, 08:08
День осіннього рівнодення 2019: прикмети і заборони
Сьогодні, 07:22
Схожі новини
У волинському селі обікрали гараж У волинському селі обікрали гараж
17 вересень, 08:26
Волинянин вкрав у сусідки продукти та хотів продати крадене на ринку Волинянин вкрав у сусідки продукти та хотів продати крадене на ринку
16 вересень, 08:33
У селі на Волині обікрали магазин У селі на Волині обікрали магазин
13 вересень, 18:26
У Володимирі-Волинському обікрали гараж: сума збитків – майже 40 тисяч гривень У Володимирі-Волинському обікрали гараж: сума збитків – майже 40 тисяч гривень
13 вересень, 15:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У родині волинян шестеро із дев’яти дітей служать у церквах
Сьогодні, 09:55
 0
За тиждень волинські рятувальники ліквідували 27 пожеж
Сьогодні, 09:45
 0
У «StrikeCity» можна пограти в боулінг за 1 гривню*
Сьогодні, 09:33
 0
9 людей загинули, 10 – травмовані: на Житомирщині – моторошна аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:26
 0
У місті на Волині горіла котельня. ФОТО
Сьогодні, 09:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿