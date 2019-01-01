На Волині обікрали сад з елітними сортами яблук: підозрюють ромів





Про це пише



Власник вважає, що сусіди ромської національності протягом кількох днів крали яблука в саду.



Сума завданих збитків – 3 тисячі гривень.



Також у селі Хмельницькому 40-річна жінка подала заяву до поліції, бо з таємного сховку в хаті сусідка викрала 2500 гривень.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



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