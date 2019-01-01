У Луцьку відремонтують дитячі майданчики і встановлять нові ігрові зони

Для Луцька виділили кошти із державної бюджету для розбудови спортивної інфраструктури обласного центру.Про це йшлося на засіданні постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, 23 вересня.Директор департаменту фінансів та бюджетуповідомила, що Луцьк отримав субвенцію у розмірі більш ніж 530 тисяч гривень для ремонту існуючих спортивних майданчиків та будівництва нових мультифункціональних ігрових зон. Зокрема, на розгляді – ремонт спортмайданчика, який знаходиться на вулиці Глушець.Директор департаменту сім’ї молоді і спортузазначив, що планують отримати 50% співфінансування.Він повідомив, що після ремонту майданчика по вулиці Глушець, який буде першочерговим, кошти зі всієї суми можуть лишитися, а це буде близько 400 тисяч, тоді члени комісії прийматимуть рішення, які об’єкти ремонтувати наступними – частково докуповувати обладнання або повністю виконувати роботи «з нуля».«Є така практика, що ми можемо частково закуповувати обладнання для того, аби забезпечити майданчик найнеобхіднішим і створювати ті ж самі проектів, приміром для 4-5 інших майданчиків міста», – говорить Олексій Веремійчик.Посадовець додав, що акцент робитимуть на будівництві майданчиків для занять волейболом та баскетболом.«Футбольних майданчиків у нас набагато більше, а от волейбольних та баскетбольних – майже немає», – додає член комісії.