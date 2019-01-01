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Стало відомо, скільки відпочиватимуть українці на Новий рік та Різдво

Стало відомо, скільки відпочиватимуть українці на Новий рік та Різдво
На новорічно-різдвяні свята в грудні 2019 року та січні 2020 року українці відпочиватимуть 8 днів.

Так, ще 10 січня Кабмін видав розпорядження, яким рекомендував керівникам підприємств перенести робочі дні з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня, а з вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня, - пише УНІАН.

Таким чином, згідно із документом, на Новий рік очікується 4 вихідні дні: з неділі, 29 грудня, по середу, 1 січня.

Крім того, проектом розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році уряд пропонує перенести робочий день з понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня.

Якщо документ затвердять, то на різдвяні свята українці теж матимуть 4 вихідні дні підряд - з суботи, 4 січня, по вівторок, 7 січня.

Нагадаємо, у жовтні на українців чекає цілих дев'ять вихідних. Другий місяць осені принесе один додатковий вихідний у День захисника України, 14 жовтня.


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Теги: новорічно-різдвяні свята, відпочинок
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