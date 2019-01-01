Стало відомо, скільки відпочиватимуть українці на Новий рік та Різдво





Так, ще 10 січня Кабмін видав розпорядження, яким рекомендував керівникам підприємств перенести робочі дні з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня, а з вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня, - пише



Таким чином, згідно із документом, на Новий рік очікується 4 вихідні дні: з неділі, 29 грудня, по середу, 1 січня.



Крім того, проектом розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році уряд пропонує перенести робочий день з понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня.



Якщо документ затвердять, то на різдвяні свята українці теж матимуть 4 вихідні дні підряд - з суботи, 4 січня, по вівторок, 7 січня.



Нагадаємо, у жовтні на українців чекає цілих дев'ять вихідних. Другий місяць осені принесе один додатковий вихідний у День захисника України, 14 жовтня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На новорічно-різдвяні свята в грудні 2019 року та січні 2020 року українці відпочиватимуть 8 днів.Так, ще 10 січня Кабмін видав розпорядження, яким рекомендував керівникам підприємств перенести робочі дні з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня, а з вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня, - пише УНІАН. Таким чином, згідно із документом, на Новий рік очікується 4 вихідні дні: з неділі, 29 грудня, по середу, 1 січня.Крім того, проектом розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році уряд пропонує перенести робочий день з понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня.Якщо документ затвердять, то на різдвяні свята українці теж матимуть 4 вихідні дні підряд - з суботи, 4 січня, по вівторок, 7 січня.Нагадаємо, у жовтні на українців чекає цілих дев'ять вихідних. Другий місяць осені принесе один додатковий вихідний у День захисника України, 14 жовтня.

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