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У Луцьку іноземець автівкою збив жінку на «зебрі»

У Луцьку іноземець автівкою збив жінку на «зебрі»
У Луцьку автомобіль Fiat збив 38-річну жительку Ківерцівського району.

Інцидент трапився 22 вересня, - пише ГУНП у Волинської області

Зазначають, що автомобілем Fiat керував 30-річний іноземець.

Попередньо, поліцейські встановили, що перехожа перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Потерпілу госпіталізували в реанімацію Луцької міської клінічної лікарні.

За цим фактом порушення правил дорожнього руху слідчі поліції Волині розпочали кримінальне провадження.




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Теги: аварія, Луцьк
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