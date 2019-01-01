У Луцьку іноземець автівкою збив жінку на «зебрі»
Сьогодні, 16:30
У Луцьку автомобіль Fiat збив 38-річну жительку Ківерцівського району.
Інцидент трапився 22 вересня, - пише ГУНП у Волинської області
Зазначають, що автомобілем Fiat керував 30-річний іноземець.
Попередньо, поліцейські встановили, що перехожа перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Потерпілу госпіталізували в реанімацію Луцької міської клінічної лікарні.
За цим фактом порушення правил дорожнього руху слідчі поліції Волині розпочали кримінальне провадження.
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Інцидент трапився 22 вересня, - пише ГУНП у Волинської області
Зазначають, що автомобілем Fiat керував 30-річний іноземець.
Попередньо, поліцейські встановили, що перехожа перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Потерпілу госпіталізували в реанімацію Луцької міської клінічної лікарні.
За цим фактом порушення правил дорожнього руху слідчі поліції Волині розпочали кримінальне провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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