У Луцьку іноземець автівкою збив жінку на «зебрі»





Інцидент трапився 22 вересня, - пише ГУНП у Волинської області



Зазначають, що автомобілем Fiat керував 30-річний іноземець.



Попередньо, поліцейські встановили, що перехожа перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Потерпілу госпіталізували в реанімацію Луцької міської клінічної лікарні.



За цим фактом порушення правил дорожнього руху слідчі поліції Волині розпочали кримінальне провадження.









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