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11-річну дівчинку зґвалтував коханець матері

11-річну дівчинку зґвалтував коханець матері
В місті Тальне, що на Черкащині, педофіл зґвалтував 11-річну дівчинку.

В той день матір дівчинки пішла у салон краси. У цей час додому повернувся її п’яний коханець. Не заставши жінку вдома, чоловік кинувся на 11-річну дівчинку та зґвалтував, - повідомляють “Надзвичайні новини”.

Дитині вдалось вирватись. Вона бігала поверхами багатоквартирного будинку та благала про допомогу. Сусіди викликали поліцію.

"Дитина вибігла вся в крові і кричала "рятуйте мене", - розповідає один з мешканців будинку.

Журналісти встановили, що підозрюваний також намагався раніше зґвалтувати доньку рідної сестри своєї коханки. Тоді та написала заяву в поліцію, проте проти чоловіка нібито не було доказів.

Зловмисник перебуває наразі у СІЗО. Місцеві жителі погрожують педофілу самосудом.

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Теги: згвалтування
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