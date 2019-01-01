11-річну дівчинку зґвалтував коханець матері

В місті Тальне, що на Черкащині, педофіл зґвалтував 11-річну дівчинку.В той день матір дівчинки пішла у салон краси. У цей час додому повернувся її п’яний коханець. Не заставши жінку вдома, чоловік кинувся на 11-річну дівчинку та зґвалтував, - повідомляють “Надзвичайні новини”.Дитині вдалось вирватись. Вона бігала поверхами багатоквартирного будинку та благала про допомогу. Сусіди викликали поліцію."Дитина вибігла вся в крові і кричала "рятуйте мене", - розповідає один з мешканців будинку.Журналісти встановили, що підозрюваний також намагався раніше зґвалтувати доньку рідної сестри своєї коханки. Тоді та написала заяву в поліцію, проте проти чоловіка нібито не було доказів.Зловмисник перебуває наразі у СІЗО. Місцеві жителі погрожують педофілу самосудом.