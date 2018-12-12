У Луцьку за два місяці можуть зупинити 26 ліфтів-«старожилів»
Сьогодні, 15:07
У Луцьку за два місяці можуть припинити роботу 26 ліфтів, термін експлуатації яких завершився.
Про це йшлося у вівторок, 24 вересня, під час засідання комісії міської ради з питань бюджету та фінансів.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що в луцьких будинках у жовтні можуть зупинити 10 ліфтів, у листопаді – ще 16. На їх ремонт потрібно понад 1,5 мільйона гривень.
«У роботі зараз знаходяться 5 ліфтів, провели ремонт 71 ліфта і відсутні кошти на ремонт 31 ліфта», - зауважив він.
Поки 370 тисяч гривень пропонують перерахувати із ремонту фонтану на Театральному майдані на капітальний ремонт ліфтів.
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Про це йшлося у вівторок, 24 вересня, під час засідання комісії міської ради з питань бюджету та фінансів.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що в луцьких будинках у жовтні можуть зупинити 10 ліфтів, у листопаді – ще 16. На їх ремонт потрібно понад 1,5 мільйона гривень.
«У роботі зараз знаходяться 5 ліфтів, провели ремонт 71 ліфта і відсутні кошти на ремонт 31 ліфта», - зауважив він.
Поки 370 тисяч гривень пропонують перерахувати із ремонту фонтану на Театральному майдані на капітальний ремонт ліфтів.
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