У Луцьку за два місяці можуть зупинити 26 ліфтів-«старожилів»

У Луцьку за два місяці можуть припинити роботу 26 ліфтів, термін експлуатації яких завершився.Про це йшлося у вівторок, 24 вересня, під час засідання комісії міської ради з питань бюджету та фінансів.Директор департаменту економічної політикирозповів, що в луцьких будинках у жовтні можуть зупинити 10 ліфтів, у листопаді – ще 16. На їх ремонт потрібно понад 1,5 мільйона гривень.«У роботі зараз знаходяться 5 ліфтів, провели ремонт 71 ліфта і відсутні кошти на ремонт 31 ліфта», - зауважив він.Поки 370 тисяч гривень пропонують перерахувати із ремонту фонтану на Театральному майдані на капітальний ремонт ліфтів.