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У Луцьку за два місяці можуть зупинити 26 ліфтів-«старожилів»

У Луцьку за два місяці можуть зупинити 26 ліфтів-«старожилів»
У Луцьку за два місяці можуть припинити роботу 26 ліфтів, термін експлуатації яких завершився.

Про це йшлося у вівторок, 24 вересня, під час засідання комісії міської ради з питань бюджету та фінансів.

Директор департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що в луцьких будинках у жовтні можуть зупинити 10 ліфтів, у листопаді – ще 16. На їх ремонт потрібно понад 1,5 мільйона гривень.

«У роботі зараз знаходяться 5 ліфтів, провели ремонт 71 ліфта і відсутні кошти на ремонт 31 ліфта», - зауважив він.

Поки 370 тисяч гривень пропонують перерахувати із ремонту фонтану на Театральному майдані на капітальний ремонт ліфтів.

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Теги: ліфт, ремонт, Луцьк
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