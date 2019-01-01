Новий квартал Луцька ЖК «Дрім Таун» чекає щасливих мешканців*

В 2018 компанія «Єврохолдінг» розпочала новий проєкт –, який вже отримав свою назву – квартал нових лучан. Його основна ідея, щоб всі мешканці відчували себе круто, що дім не закінчується дверима квартири. Ціль проекту – створити якісне житло та благоустрій, яким ви будете пишатись, перетворити територію забудови на престижний район міста.знаходиться у районі міста з насиченою інфраструктурою. Поряд – все необхідне для щоденного комфортного життя: супермаркети, салони краси, кафе, ресторани, банки, аптеки та багато іншого.Окрім того, є власна торговельно-бутикова зона на перших поверхах. Тут можна бути просто споживачем, а також розвивати власний бізнес.Наразі йде активне будівництво першої черги, що включає дві 10-поверхові секції. Споруждення першого будинку буде завершене у другому кварталі 2020 року, 2 секція завершується у четвертому кварталі 2020 року. Пропонують обрати сучасні планування 1,2,3-кімнатні квартири площею від 39 до 98 м², яку можна індивідуально організувати. А також приміщення комерційного призначення з стильними панорамними вікнами на першому поверсі та підземним паркінгом для безпеки авто.«Ми відповідаємо за енергоощадність наших об’єктів, розуміємо наскільки актуальне зараз це питання. Тому встановлюємо високоякісні, енергозберігаючі, шумоізоляційні вікна. У кожній квартирі встановлюємо індивідуальне опалення і надійні котли. Використовуємо сучасні методи утеплення фасадів, щоб покращити експлуатаційні характеристики та підвищити рівень звуко-і теплоізоляції. Будівлі оснащуємо високонадійними безшумними ліфтами», - кажуть у забудовника.Всі квартири спроєктовані з думкою про комфорт та безпеку.Планування дозволить втілити найсміливіші ідеї дизайну інтер’єру. Це: панорамні вікна, просторі кухні, зручні кімнати, великі вікна з гарним виглядом, гардеробні, лоджії з балконом.Є власний садочок, тож дітки розвиватимуться в сучасному середовищі, за новими методиками гармонійного розвитку. Зможуть дружити та активно спілкуватися і в садочку, і в дворі. Батькам не потрібно буде хвилюватись про те, як влаштувати дитину у гарний дошкільний заклад.Двори для пішоходів, а для машин – паркінг. Відсутність машин у дворах – це приємна тиша та безпека, а простір двору належить мешканцям будинку. Це надзвичайно зручно, авто завжди поруч, без снігових заметів, бруду, в безпеці з надійною системою охорони. У теплі й під дахом авто прослужить своєму господареві набагато довше.Будівельники прагнуть створити найбільш надихаючий житловий комплекс міста, де пануватиме творча атмосфера. Фахівці працюють над озелененням та ландшафтним дизайном, будуть змонтовані зручні лави для відпочинку, місця для пікніків та барбекю.Особлива увага – простору для діток. Вони матимуть просторі, яскраві та креативні майданчики. А головне – безпечні, з якісних матеріалів та розміщенні на затишному подвір’ї. Для любителів спорту – тренажери, бігові доріжки тощо.Житлові комплекси від компанії «Єврохолдінг» — це новаторський формат житла.При розробці кожного проекту тут враховують тенденції розвитку сучасного міста.ЖК «Яровиця» - флагман компанії «Єврохолдінг».Відтепер у вас є можливість жити в майбутньому вже сьогодні у приємному місті Луцьк. Вартість квадратного метра на сьогодні – від 12 950 грн.