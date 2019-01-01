За смертельну бійку біля нічного клубу у Червонограді арештували волинянина



Таку міру запобіжного заходу обрав для нього суд, - пише ГУНП у Львівській області.



Правоохоронці повідомили 25-річному мешканцю Волинської області про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Йому загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.



Зазначаєтся, що 14 серпня до поліції звернулась 21-річна мешканка міста Червоноград, котра повідомила, що в ніч на 12 серпня в одному з червоноградських нічних клубів її чоловіка, 20-річного мешканця міста, побив невідомий. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.



Під час досудового розслідування встановили, що до скоєння злочину причетний 25-річний мешканець Волинської області, котрий тієї ночі також відпочивав у нічному клубі, де між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.



Незважаючи на зусилля медиків, 22 вересня побитий чоловік помер у лікарні.



Поліцейські перекваліфікували кримінальне провадження та повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Йому загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.



Суд обрав для підозрюваного міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.









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Таку міру запобіжного заходу обрав для нього суд, - пише ГУНП у Львівській області.Правоохоронці повідомили 25-річному мешканцю Волинської області про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Йому загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.Зазначаєтся, що 14 серпня до поліції звернулась 21-річна мешканка міста Червоноград, котра повідомила, що в ніч на 12 серпня в одному з червоноградських нічних клубів її чоловіка, 20-річного мешканця міста, побив невідомий. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.Під час досудового розслідування встановили, що до скоєння злочину причетний 25-річний мешканець Волинської області, котрий тієї ночі також відпочивав у нічному клубі, де між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.Незважаючи на зусилля медиків, 22 вересня побитий чоловік помер у лікарні.Поліцейські перекваліфікували кримінальне провадження та повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Йому загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.Суд обрав для підозрюваного міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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