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За смертельну бійку біля нічного клубу у Червонограді арештували волинянина

За смертельну бійку біля нічного клубу у Червонограді арештували волинянина
Поліцейські взяли під варту волинянина, який побив хлопця біля нічного клубу в Червонограді.

Таку міру запобіжного заходу обрав для нього суд, - пише ГУНП у Львівській області.

Правоохоронці повідомили 25-річному мешканцю Волинської області про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Йому загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

Зазначаєтся, що 14 серпня до поліції звернулась 21-річна мешканка міста Червоноград, котра повідомила, що в ніч на 12 серпня в одному з червоноградських нічних клубів її чоловіка, 20-річного мешканця міста, побив невідомий. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Під час досудового розслідування встановили, що до скоєння злочину причетний 25-річний мешканець Волинської області, котрий тієї ночі також відпочивав у нічному клубі, де між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Незважаючи на зусилля медиків, 22 вересня побитий чоловік помер у лікарні.

Поліцейські перекваліфікували кримінальне провадження та повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Йому загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

Суд обрав для підозрюваного міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.




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Теги: бійка, волинянин, Червоноград
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